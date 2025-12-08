Language
    मेरठ में पुलिस मुठभेड़ में बदमाश गिरफ्तार, लूट और हत्या जैसे 16 मुकदमे दर्ज

    By Vinod Phogat Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 07:12 AM (IST)

    मेरठ में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गिरफ्तार किया। इस बदमाश पर लूट और हत्या जैसे 16 गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं। मुठभेड़ के दौरान बदमाश ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, मेरठ। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की मदीना कॉलोनी में बाइक सवार बदमाश पुलिस से हुई मुठभेड़ में घायल हो गया। पुलिस ने घायल के कब्जे से एक तमंचा व बाइक बरामद की है। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।

    रविवार रात पुलिस मदीना कॉलोनी में वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान संदिग्ध बाइक सवार को रुकने का इशारा किया तो उसने बाइक मोड़कर भागने का प्रयास किया।

    पुलिस ने घेराबंदी की तो बाइक सवार युवक ने फायर किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया।

    बदमाश की पहचान फकरुद्दीन उर्फ फकरू पुत्र यूनुस निवासी सिखेड़ा थाना इंचौली के रूप में हुई। बदमाश पर लूट, हत्या व रंगदारी सहित 16 मुकदमे दर्ज हैं।

