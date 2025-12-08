Language
    Goa Nightclub Tragedy के बाद धनबाद पुलिस सतर्क, एसएसपी के निर्देश के बाद होटलों–रेस्टोरेंट्स की व्यापक जांच शुरू

    By Niraj Duby Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 06:41 AM (IST)

    Goa Nightclub Tragedy: गोवा के एक नाइट क्लब में आग लगने की घटना के बाद धनबाद पुलिस सतर्क हो गई है। शहर के होटलों, बार और रेस्टोरेंट में सुरक्षा मानकों ...और पढ़ें

    गोवा में हादसे के बाद धनबाद पुलिस ने शुरू किया जांच अभियान। (सांकेतिक फोटो)

    जागरण संवाददाता, धनबाद। Goa Nightclub Incident: गोवा के अर्पोरा (उत्तरी गोवा) स्थित Birch by Romeo Lane नाइट क्लब में हाल ही में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया है। देर रात लगी आग में क्लब में मौजूद लोग बाहर नहीं निकल सके और हादसे में करीब 25 लोगों की मौत हो गई।

    इस दर्दनाक घटना ने देशभर में मनोरंजन स्थलों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई गई है, साथ ही यह भी सामने आया कि क्लब में पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं थे। 

    गोवा की घटना से सबक लेते हुए धनबाद पुलिस शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह सक्रिय हो गई है। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने सभी थाना प्रभारियों को आदेश दिया है कि क्षेत्र के होटल, कैफे, बार और रेस्टोरेंट में सुरक्षा मानकों की तत्काल जांच की जाए।

    एसएसपी ने विशेष रूप से अग्निशमन व्यवस्था, आपातकालीन निकास मार्ग, सीसीटीवी, बिजली वायरिंग और भीड़ क्षमता जैसे बिंदुओं की सख्ती से समीक्षा करने का निर्देश दिया है। आदेश के बाद कई क्षेत्रों में पुलिस टीमों ने होटलों और रेस्टोरेंट्स में जांच अभियान शुरू कर दिया है।

    अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता, अलार्म सिस्टम की कार्यक्षमता, निकास द्वारों की स्थिति और विद्युत कनेक्शनों की बारीकी से जांच की गई। जहां खामियां मिलीं, वहां संचालकों को तुरंत सुधार के निर्देश दिए गए, साथ ही स्पष्ट चेतावनी भी दी गई कि लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई तय है।

    पुलिस ने कहा है कि आने वाले दिनों में क्षेत्रवार व्यापक निरीक्षण चलाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर संयुक्त जांच भी होगी। उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि धनबाद में गोवा जैसी कोई भी दुर्घटना दोबारा न घटे और शहर के नागरिक पूरी तरह सुरक्षित रहें।