Goa Nightclub Tragedy के बाद धनबाद पुलिस सतर्क, एसएसपी के निर्देश के बाद होटलों–रेस्टोरेंट्स की व्यापक जांच शुरू

जागरण संवाददाता, धनबाद। Goa Nightclub Incident: गोवा के अर्पोरा (उत्तरी गोवा) स्थित Birch by Romeo Lane नाइट क्लब में हाल ही में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया है। देर रात लगी आग में क्लब में मौजूद लोग बाहर नहीं निकल सके और हादसे में करीब 25 लोगों की मौत हो गई।

इस दर्दनाक घटना ने देशभर में मनोरंजन स्थलों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई गई है, साथ ही यह भी सामने आया कि क्लब में पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं थे।

गोवा की घटना से सबक लेते हुए धनबाद पुलिस शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह सक्रिय हो गई है। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने सभी थाना प्रभारियों को आदेश दिया है कि क्षेत्र के होटल, कैफे, बार और रेस्टोरेंट में सुरक्षा मानकों की तत्काल जांच की जाए।

एसएसपी ने विशेष रूप से अग्निशमन व्यवस्था, आपातकालीन निकास मार्ग, सीसीटीवी, बिजली वायरिंग और भीड़ क्षमता जैसे बिंदुओं की सख्ती से समीक्षा करने का निर्देश दिया है। आदेश के बाद कई क्षेत्रों में पुलिस टीमों ने होटलों और रेस्टोरेंट्स में जांच अभियान शुरू कर दिया है।