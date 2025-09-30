Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेरठ के भैंसाली अड्डे पर क्या देखकर लोग रह गए सन्न, तुरंत पुलिस को बुलाया

    By Vinod Phogat Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 01:20 PM (IST)

    मेरठ के भैंसाली मैदान के बाहर एक अज्ञात किशोर का शव मिला। रामलीला देखने आए लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त का प्रयास किया लेकिन पहचान न होने पर उसे मर्चरी में रखवा दिया। किशोर के गले में नली लगी थी जिससे बीमारी के कारण मौत होने की आशंका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    भैंसाली मैदान के गेट के बाहर मिला अज्ञात किशोर का शव

    जागरण संवाददाता, मेरठ।  भैंसाली मैदान के गेट के बाहर एक अज्ञात किशोर का शव मिला है। शव को देख लोग सन्न रह गए। फिर रामलीला देखने आए लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान कराने का प्रयास किया। काफी प्रयास के बाद शव की पहचान नहीं हुई होने पर शव को मर्चरी भेज दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस के अनुसार भैंसाली मैदान के गेट के बाहर करीब 15 वर्षीय किशोर का शव पड़ा हुआ मिला है। किशोर के गले में नली लगी हुई है। संभवत: किशोर बीमार चल रहा था। जिस कारण उसकी मौत हुई है। थाना प्रभारी मुनेश शर्मा का कहना है कि फिलहाल शव को मर्चरी में रखवा दिया है।