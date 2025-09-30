मेरठ के भैंसाली अड्डे पर क्या देखकर लोग रह गए सन्न, तुरंत पुलिस को बुलाया
मेरठ के भैंसाली मैदान के बाहर एक अज्ञात किशोर का शव मिला। रामलीला देखने आए लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त का प्रयास किया लेकिन पहचान न होने पर उसे मर्चरी में रखवा दिया। किशोर के गले में नली लगी थी जिससे बीमारी के कारण मौत होने की आशंका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, मेरठ। भैंसाली मैदान के गेट के बाहर एक अज्ञात किशोर का शव मिला है। शव को देख लोग सन्न रह गए। फिर रामलीला देखने आए लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान कराने का प्रयास किया। काफी प्रयास के बाद शव की पहचान नहीं हुई होने पर शव को मर्चरी भेज दिया।
पुलिस के अनुसार भैंसाली मैदान के गेट के बाहर करीब 15 वर्षीय किशोर का शव पड़ा हुआ मिला है। किशोर के गले में नली लगी हुई है। संभवत: किशोर बीमार चल रहा था। जिस कारण उसकी मौत हुई है। थाना प्रभारी मुनेश शर्मा का कहना है कि फिलहाल शव को मर्चरी में रखवा दिया है।
