मेरठ के भैंसाली अड्डे पर क्या देखकर लोग रह गए सन्न, तुरंत पुलिस को बुलाया

मेरठ के भैंसाली मैदान के बाहर एक अज्ञात किशोर का शव मिला। रामलीला देखने आए लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त का प्रयास किया लेकिन पहचान न होने पर उसे मर्चरी में रखवा दिया। किशोर के गले में नली लगी थी जिससे बीमारी के कारण मौत होने की आशंका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

भैंसाली मैदान के गेट के बाहर मिला अज्ञात किशोर का शव