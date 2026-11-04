मुफ्त LPG सिलिंडर का दीपावली गिफ्ट: मेरठ में उज्जवला लाभार्थियों को सिलिंडर के साथ-साथ बांटे गए सब्सिडी के चेक

जागरण संवाददाता, मेरठ। दीपावली पर गरीब परिवारों को प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों को निश्शुल्क गैस सिलिंडर और सब्सिडी का राशि का चेक प्रदान किया। विकास भवन सभागार में 250 लाभार्थियों ने लखनऊ में आयोजित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा। वहीं इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने 20 लाभार्थियों को गैस सिलिंडर और 639.50 रुपये का प्रतीकात्मक चेक सौंपा।

विकास भवन सभागार में राज्यसभा सदस्य डा. लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने उज्जवला लाभार्थियों को संबोधित करते हुए योजना का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराकर उनके घरेलू खर्च को कम करने का प्रयास किया जा रहा है।