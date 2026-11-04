मेरठ में दीपावली पर सिर्फ 18 जगहों पर लगेंगे पटाखा बाजार, पूरी लिस्ट..., केवल ग्रीन पटाखे चलाने की है SC की अनुमति  

जागरण संवाददाता, मेरठ। दीपावली पर दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में केवल ग्रीन पटाखे ही चलाने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी है। वह भी केवल 7 और 8 नवंबर को रात में 8 बजे से 10 बजे तक दो घंटे के लिए। ग्रीन पटाखों की बिक्री भी प्रशासन की ओर से आबादी के बाहर चिह्नित खुले स्थानों पर अनुमति लेने के बाद ही की जा सकेगी।

मंगलवार को शहर और देहात से बड़ी संख्या में व्यापारी पटाखा बिक्री की अनुमति लेने के लिए कलक्ट्रेट पहुंच गए। शासन ने अभी तक इस वर्ष के लिए दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। लिहाजा इन सभी को खाली हाथ ही वापस होना पड़ा।