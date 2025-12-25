मेरठ और आसपास के जिलों की बड़ी खबरें, जो 25 दिसंबर 2025 की शाम तक सुर्खियों में रहीं

जागरण टीम, मेरठ। मेरठ और आसपास जिलों में आज कई प्रमुख मामले चर्चा में हैं। यहां हम आपको ऐसी ही बड़ी खबरों को कम शब्दों में बताने जा रहे हैं। सऊदी अरब में नौकरी दिलाने के नाम पर साढ़े पांच लाख की ठगी मेरठ: सऊदी अरब स्थित कालेज में नौकरी दिलाने के नाम पर साढे 5 लाख की ठगी कर ली गई है। पीड़ित की तरफ से साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया गयाहै। पीड़ित ने वेबसाइट पर नौकरी के लिए आवेदन किया था।

हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मिनी ट्रक में भरीं नौ भैंस पकड़ी, हंगामा मेरठ: दिल्ली-देहरादून हाईवे स्थित सिवाया टोल प्लाजा के पास दौराला की ओर से मेरठ की तरफ आ रहे मिनी ट्रक (छोटा हाथी वाहन) को हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने रोक लिया। छोटी गाड़ी में नौ भैंस भरी हुई थीं। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। सूचना पर दौराला पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी की। दौराला इंस्पेक्टर सुमन कुमार सिंह ने बताया कि मौके से चालक और गाड़ी को पुलिस थाने लाई है। पूछताछ की जा रही है। कार्रवाई की जाएगी।

अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करते हुए लगी आग, युवक झुलसा मेरठ : रोहटा थाना क्षेत्र के पुटखास गांव में इलेक्ट्रिक की दुकान में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करते हुए लगी आग में एक युवक झुलस गया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुकान संचालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

चाचा ने 20 लाख की सुपारी देकर कराई थी समीर की हत्या बिजनौर : किरतपुर निवासी 20 वर्षीय समीर का शव नजीबाबाद क्षेत्र में हाईवे पर पर मिला था। युवक की गला घोंटकर हत्या की गई थी। मृतक के पिता ने अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने हत्याकांड का राजफाश कर दिया है। हत्या मृतक के सगे चाचा रफीक ने सुपारी देकर भतीजे की हत्या कराई थी।

हत्यारोपितों को हत्या करने के बदले 20 लाख देने तय किया था। पांच लाख एडवांस में दे दिए थे। पुलिस ने मृतक का चाचा, उसके दो बेटे और एक अन्य हत्यारोपित को गिरफ्तार किया है। हत्या में शामिल तीन आरोपित फरार हैं। पुलिस के मुताबिक, मृतक का चाचा की बेटी से प्रेम प्रसंग था। कई बार समझाने के बाद भी समीर अपनी हरकतों नहीं मान रहा था।

कब्रिस्तान के पास गाय दबाने को लेकर हंगामा बिजनौर : कब्रिस्तान के पास मृत गाय को गड्ढे में दबाने को लेकर दो संप्रदाय में गुरुवार को विवाद हो गया। इस दौरान मारपीट व गाली-गलौच हो गई। फावड़ा लगने से मुस्लिम संप्रदाय का एक युवक घायल हो गय। सूचना पर शहर कोतवाल मय फोर्स के घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों संप्रदाय से बातचीत कर मृत गाय को अन्य स्थान पर गड्ढा खोदकर दबवा दिया। दोनों पक्षों की ओर से शहर कोतवाली में तहरीर दी गई है।

हिंदू बनकर किशोरी को इंस्टाग्राम पर भेजे मैसेज, युवक को पकड़ा बिजनौर : शहर कोतवाली क्षेत्र का एक मुस्लिम युवक एक किशोरी को इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजकर परेशान कर रहा था। लड़की पर दोस्ती करने का दवाब बना रहा था। स्वजन के कहने पर किशोरी ने उसे गुरुवार को नूरपुर रोड पर बुला लिया। योजना के तहत स्वजन व हिंदू संगठन के लोग वहां मौके पर पहुंच गए। युवक को पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया गया। किशोरी के पिता की तहरीर पर शहर कोतवाली में आरोपित युवक के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

प्रेमिका की हत्या कर फांसी के फंदे पर झूला युवक बागपत : गांव महावतपुर बावली में अनुसूचित जाति के सतपाल और पड़ोस की टीना उर्फ गुड्डन सैनी के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। टीना घर से गुरुवार को सब्जी लेने जा रही गली में गई थी। इसी दौरान सतपाल ने तमंचे से गोली मारकर उसकी हत्या की। इसके बाद सतपाल ने अपने घर पहुंचकर पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या की। पुलिस ने उन दोनों के शवों को कब्जे लिया। टीना के पिता चौकीदार है तथा सतपाल के स्वजन पंजाब में ईंट भट्ठे पर मजदूरी करते हैं।

ट्रेन से टकराईं नील गाय, प्रेशर पाइप फटा बागपत : दिल्ली-शामली-सहारनपुर रेलवे मार्ग पर गुरुवार सुबह 5:20 बजे कासिमपुर खेड़ी और बूढ़पुर हाल्ट के मध्य पैसेंजर ट्रेन (64020) से तीन नीलगाय टकरा गई। इससे उनकी मौत हो गई। वहीं ट्रेन का प्रेशर पाइप भी फट गया। ट्रेन कासिमपुर खेड़ी स्टेशन पर दिनभर खड़ी रही। हादसे के करीब डेढ़ घंटे बाद पहुंची दूसरी ट्रेन से यात्री अपने गंतव्य को रवाना हुए। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

गैंगस्टर फिरोज खान की 30 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क शामली : शामली पुलिस-प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए झिंझाना निवासी गैंगस्टर फिरोज खान की करीब 30 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क किया है। इसमें दुकानें, मकान, स्वीमिंग पूल के अलावा बरात घर भी शामिल है। इसके अलावा जमीन को भी कुर्क किया गया है। एसपी खुद बड़ी संख्या में पुलिस-फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और एएसपी, एसडीएम, की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। आरोपित गैंगस्टर एक्ट के मामले में फिलहाल फरार चल रहा है।

सवा करोड़ की ठगी में बैंक प्रबंधक समेत छह गिरफ्तार बुलंदशहर : साइबर सेल ने पीएनबी बैंक में सवा करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोप में बैंक मैनेजर अजय कुमार पासवान, बैंक मित्र आकाश समेत छह आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपित ग्राहकों के खातों में हेरफेर करते थे। एफडी के रुपयों को अपने खाते में ट्रांसफर करते थे।

जेई पर भड़के पार्षद, बोले- तमीज से बात करो, वरना थप्पड़ मार दूंगा सहारनपुर : ऊर्जा निगम के अवर अभियंता और भाजपा पार्षद के बीच तीखी नोकझोंक का वीडियो प्रसारित हो रहा है। वीडियो में भाजपा पार्षद मयंक गर्ग अवर अभियंता को तमीज से बात करने की नसीहत देते और थप्पड़ मारने की धमकी देते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो प्रसारित होने पर मामला गर्मा गया है। अवर अभियंता ने पार्षद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है।