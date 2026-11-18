जागरण संवाददाता,मेरठ। सूरजकुंड स्थित महापौर कैंप कार्यालय को तोड़कर अब यहां पर व्यावसायिक कांप्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद इसकी कवायद तेज हो गई है। इसी महीने जलनिगम सीएंडडीएस मेरठ शाखा के अधिकारी डीपीआर का प्रजेंटेशन लखनऊ में नगर विकास विभाग के उच्च अधिकारियों के सामने करेंगे। जिसके बाद डिजाइन को फाइनल कर निर्माण कार्य के लिए ठेका एजेंसी के चयन की टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

महापौर कैंप कार्यालय में व्यावसायिक कांप्लेक्स बनाने का सुझाव खुद महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने दिया था। जिसके बाद नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने डीपीआर बनाने का काम जलनिगम सीएंडडीएस शाखा मेरठ को सौंपा था। अब इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। जलनिगम सीएंडडीएस ने जो प्रस्ताव तैयार किया है, उसमें दो बेसमेंट सहित चार मंजिला भवन बनाया जाएगा। इसकी प्रारंभिक डिजाइन भी तैयार की गई है।