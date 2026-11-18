जागरण संवाददाता, मेरठ। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज की ओर से 19 और 20 नवंबर को होने जा रही सहायक आचार्य (असिस्टेंट प्रोफेसर) की लिखित परीक्षा में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थियों को गंभीरता से सवालों का जवाब देना होगा। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक गलत उत्तर पर एक अंक काटा जाएगा।

जिले में परीक्षा के लिए कुल 17 केंद्र बनाए गए हैं। इन पर दोनों दिन दोनों पालियों में कुल 28,335 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा दो पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 से लेकर 11:30 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2.30 से 4:30 बजे तक होगी।

परीक्षा में कुल 120 सवाल आएंगे।

इनमें कुल 30 सवाल सामान्य अध्ययन और 90 सवाल संबंधित विषय के होंगे। प्रत्येक सवाल के लिए तीन अंक निर्धारित किए गए हैं। गलत उत्तर देने अथवा एक से अधिक उत्तर देने पर एक अंक काटा जाएगा। उधर, गुरुवार व शुक्रवार को होने वाली परीक्षा को लेकर बुधवार को सभी केंद्रों पर केंद्र व्यवस्थापकों ने ड्यूटी देने वाले कक्ष निरीक्षकों को प्रशिक्षण दिया।

यह लेकर आएंगे अभ्यर्थी पीएमश्री राजकीय इंटर कालेज बेगमपुल रोड के उप प्रधानाचार्य प्रशांत चौधरी ने बताया कि अभ्यर्थी परीक्षा के दिन आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र के साथ एक फोटो युक्त आईडी प्रूफ व आधार कार्ड की मूल प्रति साथ लेकर आएंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को समय से परीक्षा केंद्र पर आना होगा। परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले मुख्य गेट बंद कर दिए जाएंगे। विलंब से आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी।