जागरण संवाददाता, मेरठ। संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर निकाली जा रही सामाजिक समरसता यात्रा 26 नवंबर को जालंधर से चलकर मेरठ पहुंचेगी। इस यात्रा का स्वागत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। मेरठ, अमरोहा, हापुड़ व बागपत से 30 हजार से अधिक लोगों की उपस्थिति में सभा होगी, जिसमें विभिन्न पंथ व संप्रदाय के साधु-संत मंच पर उपस्थित रहेंगे।

शताब्दीनगर स्थित माधवकुंज के सामने सभा होगी। केंद्रीय गृहमंत्री व मुख्यमंत्री सीधे सभा स्थल पहुंचेंगे जहां यात्रा का स्वागत करेंगे। उससे पहले यह यात्रा बागपत होते हुए मेरठ पहुंचेगी। मेरठ जिले की सीमा में भाजपा की जिला इकाई की ओर से स्वागत किया जाएगा। उसके बाद सभा के आयोजन की जिम्मेदारी महानगर इकाई को संभालनी होगी।