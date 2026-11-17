जागरण संवाददाता, मोदीपुरम (मेरठ)। गेहूं के विकल्प के रूप में छिलका रहित जौ की खेती किसानों के लिए आर्थिक लाभ का बेहतर माध्यम बनने के साथ ही लोगों के स्वास्थ्य का आधार भी बन सकती है।

दैनिक आहार में जौ को शामिल करने से विभिन्न बीमारियों से बचाव में मदद मिल सकती है। सोमवार को कृषि विश्वविद्यालय में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल के विज्ञानियों की ओर से छिलका रहित जौ की खेती, मूल्य संवर्धन एवं स्वास्थ्य आधारित उद्यमिता विकास विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ।

कार्यक्रम का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डा. त्रिवेणी दत्त ने किया। इस दौरान कुलसचिव, निदेशक शोध, निदेशक आइक्यूएसी, निदेशक सेवायोजन के अलावा पूर्व अधिष्ठाता कृषि डा. एनएस राना मौजूद रहे। अतिथियों ने विश्वविद्यालय एवं भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल की इस पहल की सराहना की। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों से छिलका रहित जौ की गुणवत्ता और स्वास्थ्य संबंधी लाभों की तकनीकी जानकारी विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र के किसानों तक पहुंचाने का आह्वान किया।

तकनीकी सत्र में संस्थान के निदेशक डा. आवीर सिंह ने छिलका रहित जौ के पौष्टिक गुणों तथा दैनिक आहार में इसे शामिल करने से विभिन्न बीमारियों से बचाव के बारे में बताया। डा. मुकेश कुमार ने गन्ना आधारित फसल चक्र में गेहूं के स्थान पर जौ की खेती को बढ़ावा देने तथा भोजन की थाली में इसका समावेश करने पर जोर दिया।