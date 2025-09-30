दशहरा पर सिर्फ ये लोग कर पाएंगे रावण का पुतला दहन, पुलिस ने सुरक्षा प्लान कर दिया जारी

मेरठ में दशहरा पर्व को लेकर पुलिस ने सुरक्षा योजना जारी की है। बिना अनुमति रावण का पुतला जलाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और विस्फोटक सामग्री का उपयोग प्रतिबंधित है। जनपद को जोन और सेक्टरों में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सोशल मीडिया पर भी गलत टिप्पणी करने वालों पर निगरानी रखी जा रही है। पुलिस सभी कार्यक्रमों की वीडियो बनाएगी ताकि लापरवाही उजागर हो सके।

जागरण संवाददाता, मेरठ। पुलिस ने दशहरा को लेकर सुरक्षा का प्लान जारी कर दिया। बिना अनुमति के रावण का पुतला दहन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुतले में राकेट या विस्फोटक सामग्री लगाने पर भी पूर्णतय प्रतिबंध लगा दिया है। पुतले की ऊंचाई भी स्थान के अनुसार की निश्चित की जाए।

पुतला जितना ऊंचा होगा, उससे तीन या चार फीट ज्यादा चाैड़ाई स्थान की होनी चाहिए। ताकि जलता हुआ पुतला अगर गिर जाए, तब कोई हादसा नहीं हो सकें। साथ ही जनपद को सेक्टर और जोन में बांट दिया है। प्रत्येक रावण के पुतले पर सुरक्षा के मद्देनजर पांच पुलिसकर्मी लगा दिए गए है। सर्किल के सीओ और थाना प्रभारी फोर्स के साथ अपने एरिया में गश्त करते रहेंगे।

एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि दशहरा की सुरक्षा को लेकर पुलिस की ड्यूटी लगा दी गई हैं। संवेदनशील एरिया में आरएएफ को लगाया गया हैं, रावण के पुतले के दहन करने के सभी स्थानों पर पुलिस बल लगा दिया गया हैं, जहां पर मेला लगता हैं, वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है।

पुलिस की बिना अनुमति के रावण का पुतला दहन करने वालों पर एफआइआर दर्ज कराई जाएगी। क्योंकि स्थान को देखकर ही रावण का पुतला जलाने की अनुमति दी जा रही है। एसपी सिटी ने बताया कि रावण का पुतला दहन करने वाले सभी आयोजकों को संबंधित थाने की तरफ से नोटिस जारी कर दिए है। ताकि रावण का पुतला दहन करने के सभी मानक को पूरा करें।

आग बुझाने के उपकरण तक पास रखें, ताकि आग लगने पर तत्काल काबू पाया जा सकें। यदि कोई भी हादसा होता है, तब आयोजकों को भी मुकदमे में आरोपित बनाया जाएगा। पुतले में विस्टफोटक सामग्री लगाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। ताकि किसी को भी नुकसान नहीं हो सकें। जनपद को 14 जोन और 32 सेक्टरों में बांट दिया है।

प्रत्येक जोन की जिम्मेदारी सीओ को दी गई, जबकि सेक्टर प्रभारी थाना इंचार्ज को बनाया गया है, जो अपने वाहनों पर लगातार मूवमेंट पर रहेंगे। चौकी इंचार्ज भी अपने अपने क्षेत्र के रावण के पुतले को दहन करने के समय पर मौजूद रहेंगे। पुलिस सभी कार्यक्रम की वीडियो भी बनाएगी। ताकि हादसा होने पर लापरवाही उजागर हो सकें।