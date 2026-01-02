Language
    मेरठ में बस अड्डे को शहर से 18KM दूर क्यों किया जा रहा शिफ्ट? CM Yogi को लिखी गई चिट्ठी

    By Anuj Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 02:56 PM (IST)

    शोषित क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत ने मुख्यमंत्री को ईमेल भेजकर मेरठ के भैंसाली बस अड्डे को शहर से बाहर स्थानांतरित करने की योजना रोकने की ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मेरठ। शोषित क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत ने मुख्यमंत्री को ई मेल के माध्यम से पत्र भेजकर रोडवेज के भैंसाली बस अड्डे को शहर से बाहर स्थानांतरित करने की योजना पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में मेट्रो रेल का संचालन शुरू किया गया तब वहां से कोई भी बस अड्डा अपने स्थान से नहीं हिलाया गया। यही हाल लखनऊ का है।

    फिर मेरठ में बस अड्डे को शहर से 18 किमी दूर क्यों किया जा रहा है? बस अड्डा शिफ्ट होने से मेरठ शहर के लोगों के व्यापार के साथ साथ अन्य कई राज्यों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। रोडवेज के लिए भी यह बदलाव हानिकारक साबित होगा। आरोप लगाया कि मेट्रो ट्रेन का संचालन करने वाली कंपनी के लाभ के लिए यह सब किया जा रहा है। जो कि अनुचित है। उन्होंने तत्काल इस योजना पर रोक लगाने की मांग की है।