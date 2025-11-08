Language
    UP के इस जिले में मिली दिल्ली से चोरी थार, पुलिस ने ऐसे खोज निकाली गाड़ी

    By Vinod Phogat Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 09:30 AM (IST)

    मेरठ के परतापुर थाना पुलिस ने दिल्ली से चोरी हुई थार गाड़ी को जीपीएस की मदद से शताब्दीनगर से बरामद किया। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी फरार हो गया। दिल्ली के राजेंद्रपुरम से चोरी हुई गाड़ी की लोकेशन जीपीएस से मिली। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। दूसरी घटना में, लिसाड़ी गेट में किराया मांगने पर मकान मालकिन से मारपीट की गई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। परतापुर थाना पुलिस ने दिल्ली से चोरी हुई थार गाड़ी को जीपीएस के माध्यम से शताब्दीनगर से बरामद कर लिया। पुलिस
    के पहुंचते ही आरोपित गाड़ी को छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस के अनुसार दिल्ली के राजेंद्रपुरम निवासी गौरव जैन की

    थार गाड़ी गुरुवार रात में उनके घर के बाहर से चोरी हो गई थी। गाड़ी के चोरी होते ही उनके मोबाइल पर जीपीएस अलर्ट आया। जीपीएस ट्रैकिंग ऐप में गाड़ी की लोकेशन परतापुर थाना क्षेत्र में दिखाई दी। गौरव ने तुरंत दिल्ली पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद परतापुर पुलिस को अलर्ट किया गया।

    शुक्रवार दोपहर में परतापुर थाना पुलिस ने जीपीएस लोकेशन ट्रेस कर शताब्दीनगर सेक्टर-6 से गाड़ी को बरामद कर लिया। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर थाने में खड़ी कर दिया। थाना प्रभारी सतवीर सिंह अत्री का कहना है कि गाड़ी को बरामद कर लिया है। जांच पड़ताल के बाद वाहन स्वामी के सिपुर्द कर दिया जाएगा।

    मकान का किराया मांगने पर महिला से मारपीट
    लिसाड़ी गेट के लक्खीपुरा में मकान का किराये मांगने पर किरायेदार ने महिला से मारपीट कर दी। मकान मालकिन रेशमा ने किरायेदार के खिलाफ तहरीर दी है। रेशमा ने बताया कि उसके मकान में आरिफ लंबे से किराये पर रह रहा है। तीन महीने से किराया नहीं दे रहा था।

    शुक्रवार शाम को वह किराया मांगने गई तो आरिफ उसके भाई राशिद, फरमान और उसकी पत्नी आसिफा ने उसके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट कर दी और घर के अंदर खींचने का प्रयास किया। शोर-शराबा होने पर आसपास के लोगों ने महिला को बचाया। थाना प्रभारी अशोक शर्मा का कहना है कि पीड़िता की तहरीर मिली है। मामले की जांच कर आरोपितों पर कार्रवाई की जाएगी।