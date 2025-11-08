UP के इस जिले में मिली दिल्ली से चोरी थार, पुलिस ने ऐसे खोज निकाली गाड़ी

जागरण संवाददाता, मेरठ। परतापुर थाना पुलिस ने दिल्ली से चोरी हुई थार गाड़ी को जीपीएस के माध्यम से शताब्दीनगर से बरामद कर लिया। पुलिस

के पहुंचते ही आरोपित गाड़ी को छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस के अनुसार दिल्ली के राजेंद्रपुरम निवासी गौरव जैन की

थार गाड़ी गुरुवार रात में उनके घर के बाहर से चोरी हो गई थी। गाड़ी के चोरी होते ही उनके मोबाइल पर जीपीएस अलर्ट आया। जीपीएस ट्रैकिंग ऐप में गाड़ी की लोकेशन परतापुर थाना क्षेत्र में दिखाई दी। गौरव ने तुरंत दिल्ली पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद परतापुर पुलिस को अलर्ट किया गया।

शुक्रवार दोपहर में परतापुर थाना पुलिस ने जीपीएस लोकेशन ट्रेस कर शताब्दीनगर सेक्टर-6 से गाड़ी को बरामद कर लिया। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर थाने में खड़ी कर दिया। थाना प्रभारी सतवीर सिंह अत्री का कहना है कि गाड़ी को बरामद कर लिया है। जांच पड़ताल के बाद वाहन स्वामी के सिपुर्द कर दिया जाएगा।