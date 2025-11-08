मेरठ में पति की बेरहमी से हत्या: पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर नींद की गोली दी, फिर दुपट्टे से गला घोटा

जागरण संवाददाता, मेरठ। अवैध संबंधों में बांधक बने राजमिस्त्री पति को प्रेमी और उसके साथी संग मिलकर रास्ते से हटा दिया। पत्नी ने घर पर नींद की गोलियां खिलाकर बेहोश किया। प्रेमी साथी संग उसे बाइक पर बैठाकर गंगानगर पर ले गए। वहां पर पत्नी के दुपट्टे से गला घोटा गया।

उसके बाद जिंदा ही गंगनहर में फेंक कर घर लौट गए। एक दिन बाद महिला ने लापता होने का हल्ला मचाया। तब भाई ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। उसके बाद पुलिस ने राजमिस्त्री की तलाश की। साक्ष्यों के आधार पर पत्नी उसके प्रेमी और साथी को गिरफ्तार कर लिया है।



पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि रोहटा थाने के रसूलपुर निवासी 32 वर्षीय अनिल कुमार पुत्र विजयपाल राजमिस्त्री का काम करता है। आठ साल पहले अनिल की शादी काजल से हो गईं थी। दोनों के दो बेटी और एक बेटा है। बड़ी बेटी सात साल की और दूसरी पांच साल की तथा बेटा दो साल का है।

दो साल पहले पड़ोस में रहने वाले आकाश पुत्र राजेंद्र से काजल से प्रेम संबंध हो गए। दोनों को कई बार ग्रामीणों द्वारा आपत्तिजनक हालत में देखने पर पंजायत भी हुई। उसके बाद भी दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए। अनिल कुमार ने पत्नी के बाहर आने जाने पर पाबंदी लगा दी। तब काजल ने अपने प्रेमी आकाश के साथ मिलकर अनिल के अपहरण की पटकथा रच दी।

आकाश ने इस कृत्य में अपने साथी गांव के ही बादल पुत्र योगेंद्र को शामिल किया। 25 अक्टूबर की रात को काजल ने पति अनिल के खाने में नशीली गोलियां डाल दी। रात करीब साढ़े 12 बजे अनिल बेहोश हो गया। उसके बाद घर के बाहर तक उसे अर्धबेहोशी की हालत में काजल लेकर आ गई। वहां से आकाश और बादल ने बाइक पर बैठा लिया।

अनिल को लेकर दोनों सिवालखास गंगनहर पर आ गए। पीछे-पीछे काजल भी नहर पर पहुंच गई। काजल ने अपने दुपट्टे से अनिल का गला घोटा। लेकिन उसकी मौत नहीं हुई। उसके बाद जिंदा ही उसे गंगनहर में फेंक कर घर लौट गए। 26 अक्टूबर तक अनिल का कोई पता नहीं लगने पर परिवार ने ढूंढना शुरू कर दिया। भाई राजू की तरफ से रोहटा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई।