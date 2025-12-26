Language
    फर्जी बिल काटकर 500 करोड़ की GST चोरी, STF ने किया मामले का पर्दाफाश, आठ गिरफ्तार

    By Sushil Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 06:42 PM (IST)

    Hero Image



    जागरण संवाददाता, मेरठ। एसटीएफ की टीम ने जीएसटी चोरी के बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए आठ आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपित 500 करोड़ से ज्यादा जीएसटी चोरी कर चुके है। उनके कब्जे से 90 फर्मों की मोहरे भी बरामद हुए। सभी के पास से चार लग्जरी कार भी कब्जे में ले ली गई। पकड़े गए आरोपित मेरठ, दिल्ली और अंबेडकर नगर के रहने वाले है। सिविल लाइन थाने में सभी के खिलाफ तस्करा डालकर आगरा पुलिस के सिपुर्द कर दिया। आगरा के लोहामंडी थाने में उनके खिलाफ जीएसटी चोरी का मुकदमा दर्ज है।

    सहायक आयुक्त विनीता श्रीवास्तव की तरफ से जुलाई में आगरा के लोहामंडी थाने में जीएसटी चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था। अकबर रोड ब्लड बैंक कमला नगर में शर्मा इंटरप्राइजेज के नाम फर्म बनाकर जीएसटी चोरी की गई। जीएसटी पोर्टल पर फर्म के स्वामी अर्पित शर्मा निवासी स्नेह सदन लखनऊ को दर्शाया गया, जिस स्थान पर फर्म दिखाई गईं थी। उक्त बिल्डिंग के स्वामी धन प्रसाद ने बताया कि उनके यहां पर कोई भी फर्म संचालित नहीं हो रही है।

    फर्जी फर्म बनाकर गिरोह कर रहा था जीएसटी चोरी

    जांच में आया कि फर्जी फर्म बनाकर एक गिरोह जीएसटी चोरी का धंधा कर रहा था। आगरा पुलिस की जांच में सामने आया कि मेरठ के न्यू इस्लामनगर निवासी दिलशाद मलिक आठ लोगों को गिरोह बनाकर पांच सौ करोड़ से ज्यादा जीएसटी चोरी कर चुका है। उक्त गिरोह की धरपकड़ को आगरा पुलिस के साथ एडीजी कानून व्यवस्था अभिताभ यश के आदेश पर एसटीएफ मेरठ यूनिट को लगाया गया। एसटीएफ एएसपी बृजेश सिंह ने बताया कि दिलशाद गिरोह के आठ आरोपितों को मेरठ, दिल्ली और अंबेडकर नगर से गिरफ्तार कर लिया। सभी ने जीएसटी चोरी की रकम से मेरठ के बिजली बंबा बाइपास पर कालोनी काट दी है।

    मिल्लत रेजीडेंसी में लगा रखी जीएसटी चोरी की रकम

    एसटीएफ की जांच में सामने आया कि जीएसटी चोरी में पकड़ा गया जावेद रकम को संपत्ति की खरीद फरोख्त में लगाता था। बिजली बंबा स्थित मिल्लत रेजीडेंसी में भी जावेद ने जीएसटी चोरी की रकम लगा रखी है। उसके अलावा अन्य लोगों ने भी बिजली बंबा बाइपास पर काफी संपत्ति बना रखी है। पीपलीखेड़ा अलीनगर में फर्जी फर्म बना रखी है। एसटीएफ की टीम सभी आरोपितों की गहनता से जांच कर रही है।

    आठ आरोपितों को किया गिरफ्तार

    गिरफ्तार किए अभियुक्त दिलशाद मलिक निवासी न्यू इस्लाम नगर लोहिया नगर, मूल निवासी ओखलेना कल्यानपुर मेरठ, रमेश पटेल मूलनिवासी मरवटिया उपाध्याय पोस्ट भलुवनी जनपद देवरिया हाल निवासी न्यू अशोक नगर दिल्ली, अंकुर तिवारी निवासी सत्तीसाईपुरम कालोनी, छपरौला, गौतमबुद्धनगर, मूल निवासीआदमपुर, जहांगीरगंज, अंबेडकरनगर, स्वतंत्र कुमार तिवारी निवासी पटेलनगर, गाजियाबाद मूल निवासी आदमपुर,जहांगीरगंज, अंबेडकरनगर, वसीम निवासी करीम नगर नौचंदी, सोहेल निवासी जैद गार्डन कालोनी लिसाड़ीगेट, जावेद मलिक निवासी न्यू इस्लाम नगर लोहियानगर और इकरामुददीन निवासी जैदी नगर सोसायटी नौचंदी को गिरफ्तार किया गया।

    डेबिट कार्ड और 90 फर्म की मिली मोहरे

    90 फर्म की मोहरे, 18 मोबाइल फोन, 54 बैंकों की चेक बुक, सात पेन कार्ड, चार वोटर कार्ड, 54 डेबिट कार्ड, तीन लैपटाप, दो सिम कार्ड, पांच ट्रांसपोर्ट कंपनी की बिल बुक, 24 फर्मों की बिल बुक और चार लग्जरी गाडियां बरामद की गई।