मेरठ के आबूलेन पर महिला दारोगा के गाली-गलौज व हाथापाई के वायरल वीडियो पर SSP अलीगढ़ ने लिया यह एक्शन  

जागरण संवाददाता, मेरठ। रविवार को आबूलेन पर दबंगई करने वाली महिला दारोगा रतना राठी को लाइन हाजिर कर दिया है। एसएसपी अलीगढ़ नीरज जादौन ने सीओ को विभागीय जांच भी करने का आदेश दिया है। रविवार शाम करीब सात बजे आबूलेन पर वाहनों की कतार लगी थी। इस दौरान आइ-20 कार में सवार महिला दारोगा रतना राठी जाम में फंस गईं। रतना अलीगढ़ के महुआ थाने में तैनात हैं। वह सहारनपुर न्यायालय में बयान दर्ज कराने के बाद अलीगढ़ लौट रही थीं। अपनी गाड़ी के आगे वाहनों को देखते ही महिला दारोगा नाराज हो गईं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दारोगा ने पहले तो कार में बैठे-बैठे ही आगे वाली कार में सवार लोगों से गाली-गलौज शुरू कर दी। इसके बाद वह नीचे उतरकर आगे खड़ी कार के पास पहुंचीं और खिड़की खोलकर गाली-गलौज करने लगीं। कार में बैठी महिला ने रोकने की कोशिश की तो उन्हें भी अपशब्द कहे। युवक कार से बाहर निकला तो उससे हाथापाई कर दी। बाद में युवक को जेल भेजने की धमकी दे डाली। लोगों ने वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया।

इस मामले में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि दारोगा रतना राठी अलीगढ़ के महुआ थाने में तैनात है। वह सहारनपुर न्यायालय में बयान दर्ज कराने गई थी। रविवार को वापस लौटते समय वह किसी काम से बांबे बाजार गई थी। इसी दौरान यह घटना हुई। थाना प्रभारी की तरफ से इसकी रिपोर्ट एसएसपी को भेजी गई है। अलीगढ़ के एसएसपी नीरज जादौन दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया।