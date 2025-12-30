Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मेरठ के आबूलेन पर महिला दारोगा के गाली-गलौज व हाथापाई के वायरल वीडियो पर SSP अलीगढ़ ने लिया यह एक्शन  

    By Sushil Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 04:59 PM (IST)

    मेरठ के आबूलेन में ट्रैफिक जाम के दौरान महिला दारोगा रतना राठी ने गाली-गलौज और हाथापाई की। अलीगढ़ के महुआ थाने में तैनात रतना राठी का यह वीडियो सोशल म ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, मेरठ। रविवार को आबूलेन पर दबंगई करने वाली महिला दारोगा रतना राठी को लाइन हाजिर कर दिया है। एसएसपी अलीगढ़ नीरज जादौन ने सीओ को विभागीय जांच भी करने का आदेश दिया है। रविवार शाम करीब सात बजे आबूलेन पर वाहनों की कतार लगी थी। इस दौरान आइ-20 कार में सवार महिला दारोगा रतना राठी जाम में फंस गईं। रतना अलीगढ़ के महुआ थाने में तैनात हैं। वह सहारनपुर न्यायालय में बयान दर्ज कराने के बाद अलीगढ़ लौट रही थीं। अपनी गाड़ी के आगे वाहनों को देखते ही महिला दारोगा नाराज हो गईं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    d650

    दारोगा ने पहले तो कार में बैठे-बैठे ही आगे वाली कार में सवार लोगों से गाली-गलौज शुरू कर दी। इसके बाद वह नीचे उतरकर आगे खड़ी कार के पास पहुंचीं और खिड़की खोलकर गाली-गलौज करने लगीं। कार में बैठी महिला ने रोकने की कोशिश की तो उन्हें भी अपशब्द कहे। युवक कार से बाहर निकला तो उससे हाथापाई कर दी। बाद में युवक को जेल भेजने की धमकी दे डाली। लोगों ने वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया।

    इस मामले में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि दारोगा रतना राठी अलीगढ़ के महुआ थाने में तैनात है। वह सहारनपुर न्यायालय में बयान दर्ज कराने गई थी। रविवार को वापस लौटते समय वह किसी काम से बांबे बाजार गई थी। इसी दौरान यह घटना हुई। थाना प्रभारी की तरफ से इसकी रिपोर्ट एसएसपी को भेजी गई है। अलीगढ़ के एसएसपी नीरज जादौन दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया।

    हिस्ट्रीशीटर ने घर में पिता-पुत्र को पीटा

    जासं, मेरठ: लालकुर्ती थाना क्षेत्र के बूचड़ी रोड पर एक हिस्ट्रीशीटर ने घर में घुसकर पिता-पुत्र से मारपीट कर दी। मारपीट में पिता-पुत्र घायल हो गए। हिस्ट्रीशीटर ने खुद ही डायल 112 पर मारपीट की सूचना दे दी। इसी बीच किसी ने मारपीट का वीडियो बना लिया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर और वीडियो के आधार पर हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। घोसी मुहल्ला निवासी बादल लालकुर्ती थाने का हिस्ट्रीशीटर है। बादल पर अलग-अलग थानों में 18 मुकदमे दर्ज हैं।