Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मेरठ में 6.68 लाख मतदाताओं के कटेंगे नाम, इसी के साथ वर्ष 2003 की लिस्ट का विवरण न देने वाले वोटरों को जाएगा नोटिस  

    By Anuj Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 02:15 PM (IST)

    मेरठ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) की अंतिम तिथि समाप्त हो गई है। 6.68 लाख मतदाताओं ने गणना प्रपत्र जमा नहीं किए, उनके नाम ड्राफ ...और पढ़ें

    Hero Image

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा   



    जागरण संवाददाता, मेरठ। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) की अंतिम तिथि शुक्रवार को समाप्त हो गई। रात में ही डाटा भी लाक कर दिया गया। अब किसी भी मतदाता का गणना प्रपत्र न तो जमा हो सकेगा और न ही डिजिटाइज्ड होगा और न ही वर्ष 2003 की मतदाता सूची के विवरण से वर्तमान मतदाताओं की मैपिंग का कार्य होगा। जनपद में 26,99 लाख मतदाताओं में से 6.68 लाख मतदाताओं ने गणना प्रपत्र भरकर वापस नहीं दिए हैं। इन सभी मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं होंगे। इसके साथ ही गणना प्रपत्र में वर्ष 2003 की मतदाता सूची का विवरण न देने वाले मतदाताओं को नोटिस भी जारी किए जाएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसआइआर प्रक्रिया में जनपद के सात विधानसभा क्षेत्रों में स्थित कुल 2,758 बूथों के लिए इतने ही बीएलओ को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दो बार चुनाव आयोग ने इसकी तिथि को आगे बढ़ाया था। जनपद के सात विधानसभा क्षेत्रों में वर्ष 2025 की मतदाता सूची में कुल 26,99,820 मतदाताओं के नाम थे। इन सभी के गणना प्रपत्र वितरित किए गए थे। लेकिन लगभग दो महीने के प्रयास के बाद भी जनपद में 6.68 लाख मतदाताओं के गणना प्रपत्र वापस नहीं मिले हैं। बीएलओ द्वारा इन मतदाताओं को मृतक, शिफ्टेड, अनुपस्थित तथा दो स्थानों पर नाम की श्रेणी में चिह्नित किया है। ऐसे सभी मतदाताओं की सूची को सभी मतदान केंद्रों और जनपद की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। राजनीतिक दलों के बूथ एजेंटों को भी उक्त सूची उपलब्ध कराकर उनकी मदद से भी सत्यापन कराया गया है।

    31 दिसंबर को जारी होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची

    जिला प्रशासन द्वारा उन सभी मतदाताओं के नाम को ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा, जिन्होंने गणना प्रपत्र भरकर वापस जमा कराए हैं। यह सूची 31 दिसंबर को जारी की जाएगी। इस सूची में इन 6.68 लाख लोगों के नाम शामिल नहीं किए जाएंगे जिन्होंने गणना प्रपत्र वापस नहीं दिया है। पहले 31 दिसंबर तक मतदाताओं का वर्ष 2003 की मतदाता सूची के विवरण से सत्यापन (मैपिंग) का कार्य जारी रखने का आदेश था लेकिन चुनाव आयोग के नए निर्देश के मुताबिक अब यह कार्य भी नहीं हो सकेगा। जनपद में अभी तक लगभग 17.45 लाख मतदाताओं की वर्ष 2003 की मतदाता सूची के विवरण से मैपिंग की जा चुकी है।

    सबसे ज्यादा संख्या दक्षिण और कैंट विधानसभा क्षेत्र में

    गणना प्रपत्र भरकर वापस न देने वाले मतदाताओं की सबसे ज्यादा संख्या मेरठ दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में है। कुल 5,10,018 मतदाताओं में से यहां 1,55,447 मतदाताओं ने प्रपत्र वापस नहीं दिया है। कैंट विधानसभा क्षेत्र में 4,37,966 मतदाताओं में से 1,50,006 ने गणना प्रपत्र वापस नहीं दिया है। अन्य विधानसभा क्षेत्रों में यह संख्या इनसे काफी कम है।

    इन्होंने कहा कि...

    एसआइआर प्रक्रिया की समय सीमा पूरी हो गई है। मैपिंग का कार्य भी अब नहीं होगा। 31 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। इसी के साथ ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी किया जाएगा, जिन्होंने गणना प्रपत्र में वर्ष 2003 की मतदाता सूची से संबंधित अपना विवरण नहीं दिया है। इन सभी से दस्तावेज के साथ साक्ष्य मांगे जाएंगे।डा. वीके सिंह, जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी

    31 से चलेगा नए मतदाता जोड़ने का विशेष अभियान

    उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम प्रशासन सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि 31 जनवरी से ही जनपद में नए मतदाता बनाने के लिए फार्म 06 भरवाने का विशेष अभियान चलेगा लेकिन नया मतदाता भी वे लोग बन सकेंगे जो अपने माता-पिता अथवा दादा-दादी में से किसी का वर्ष 2003 की मतदाता सूची का विवरण उपलब्ध कराएंगे। वर्ष 2003 की सूची में जिनके स्वजन के नाम नहीं होंगे उन्हें नया मतदाता नहीं बनाया जा सकेगा।

    आज और कल होगी बीएलओ और बूथ एजेंट की बैठकें

    उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम प्रशासन सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि एएसडी मतदाताओं की सूची के सत्यापन को लेकर शनिवार और रविवार को बूथों पर बीएलओ और राजनीतिक दलों के बूथ एजेंटों की बैठकें आयोजित की जाएंगी।

    विधानसभावार डिजिटाइज्ड और मैपिंग की स्थिति

    विधानसभा---कुल मतदाता------डिजिटाइज्ड गणना प्रपत्र----2003 के विवरण से मैपिंग-- वापस न मिलने वाले गणना प्रपत्र

    • सिवालखास---3,44,901----2,80,102----2,56,000-----64,799
    • सरधना-----3,67,626----2,88,509----2,63,000----79,117
    • हस्तिनापुर----3,52,164----2,87,543----2,62,000----64,222
    • किठौर----3,70,179----3,05,147----2,75,500----65,032
    • मेरठ कैंट----4,37,966----2,87,966----2,11,000----1,50,006
    • मेरठ शहर-----3,16,966----2,27,546----1,99,000----89,420
    • मेरठ दक्षिण----5,10,018----3,54,574----2,78,500----1,55,447
    • कुल ---- 26,99,820----20,31,387---- 17,45,000----6,68,443