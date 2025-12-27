Language
    Panipat-Khatima highway पर BMW कार से टकराया भैंसा, इस कारण बची दिल्ली निवासी परिवार की जान

    By Abhishek Kaushik Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 04:20 PM (IST)

    Shamli News : शामली में पानीपत-खटीमा हाईवे पर एक पायलट की बीएमडब्ल्यू कार भैंसे से टकरा गई। कार के एयरबैग खुलने से दिल्ली निवासी पायलट अंकित गुप्ता और ...और पढ़ें

    शामली में हादसे में क्षतिग्रस्त कार। जागरण

    जागरण संवाददाता, शामली। दिल्ली की द्वारकापुरी से अपने परिवार के साथ हरिद्वार जा रहे पायलट की बीएमडब्ल्यू कार से पानीपत-खटीमा हाईवे पर भैंसा टकरा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि गाड़ी के सभी एयरबैग खुल गए, जिससे परिवार की जान बच गई। हालांकि मौके पर ही भैंसे की मौत हो गई।

    दिल्ली निवासी अंकित गुप्ता पायलट हैं। शुक्रवार को वह पत्नी श्वेता, दो वर्षीय पुत्र वेदांश और बच्चे की केयर टेकर संजना के साथ कार से पानीपत-खटीमा हाईवे होते हुए हरिद्वार जा रहे थे। शाम करीब पांच बजे उनकी गाड़ी बलवा-सिंभालका बाईपास के बीच पहुंची तो एक खेत से भैंसा निकलकर अचानक गाड़ी के सामने आ गया, टक्कर होने पर गाड़ी के सभी एयरबैग खुल गए। इससे गाड़ी में मौजूद किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई, लेकिन भैंसे की मौत हो गई। कोतवाली पुलिस पहुंची, लेकिन कार सवार बिना कार्रवाई किए वहां से चले गए। हादसे में कार का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ है।

    सिंभालका फ्लाइओवर के पास कार में लगी आग

    जागरण संवाददाता, शामली। मेरठ-करनाल हाईवे पर कोतवाली क्षेत्र के सिंभालका फ्लाइओवर के पास एक चलती कार में आग लग गई। युवकों ने तुरंत कार से उतरकर अपनी जान बचाई और वहां से चले गए। दमकल विभाग की गाड़ी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी।

    थाना प्रभारी ने बताया कि कार की नंबर प्लेट स्पष्ट नहीं हो सकी, संभवतः यह सहारनपुर निवासी किसी व्यक्ति की है। इस घटना के संबंध में पुलिस को अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। शुक्रवार की सुबह कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि सिंभालका के निकट एक कार जली हुई हालत में खड़ी है। मौके पर कोई व्यक्ति नहीं मिला, जिससे घटना का पता चल सके।