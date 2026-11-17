संवाद सूत्र, किठौर (मेरठ)। नगर पंचायत शाहजहांपुर के अधिशासी अधिकारी (EO) सचिन पंवार की कथित अभद्र भाषा को लेकर विवाद गहरा गया है। सफाई नायक फहीम अहमद के साथ बातचीत का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नगर में नाराजगी बढ़ गई है। ऑडियो में कर्मचारियों को फटकार लगाने के साथ ही नगर के लोगों के लिए भी कथित तौर पर आपत्तिजनक शब्द कहने का आरोप है।

जिसके बाद दोनों के बीच गाली-गलौज तक हो गई। वहीं शाहजहांपुर विकास मंच ने इसे काला दिवस बताते हुए ईओ के निलंबन के साथ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने मांग पूरी ना होने पर कार्यालय में तालाबंदी कर आंदोलन तक की चेतावनी दी है। \हालांकि 'जागरण' इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है।

वायरल ऑडियो सोमवार का बताया जा रहा है। जिसमे ईओ शाहजहांपुर सचिन पंवार व सफाई नायक फहीम अहमद से बातचीत कर रहे है। एक गाड़ी में लगे जीपीएस और उसके संचालन के संबंध में जानकारी मांगते सुनाई दे रहे हैं। इस पर सफाई नायक गाड़ी की बैटरी डाउन होने और उसके नहीं चलने की बात बताते हैं।