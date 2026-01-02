Language
    'शादाब जकाती मुझे जबरन कहीं नहीं ले जाते, मर्जी से कर रही हूं उनके साथ रील बनाने का काम' पति से विवाद पर बोली महिला

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 03:21 PM (IST)

    Shadab Jakati Co-star's Marital Dispute : मेरठ में यूट्यूबर शादाब जकाती के साथ अभिनय करने वाली महिला के पति खुर्शीद का आरोप है कि पत्नी शादाब के साथ व ...और पढ़ें

    शादाब जकाती। सौ. सोशल मीडिया

    जागरण संवाददाता, मेरठ। 'दस रुपये का बिस्किट कितने का है जी', से फेमस हुए यूट्यूबर शादाब जकाती के साथ अभिनय करने वाली महिला के पति खुर्शीद ने थाने में पहुंच अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। इसका वीडियो वायरल हो गया है। इस वीडियो के जवाब में महिला ने भी वीडियो जारी कर अपना पक्ष रखा है।

    खुर्शीद का कहना है कि उनकी पत्नी बिना जानकारी दिए घर से कई-कई दिन तक बाहर रहती है। कहती है कि वह शादाब जकाती के साथ रील और वीडियो बनाने के लिए जा रही है। विरोध करने पर उन्हें भला-बुरा कहती है। इससे वह मानसिक रूप से बहुत परेशान हो चुके हैं।

    खुर्शीद का रोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद महिला ने भी अपना पक्ष रखा और जवाब में वीडियो जारी किया। सभी आरोपों को पूरी तरह नकारते हुए कहा कि वह खुद शादाब जकाती के पास जाती है, वहां वीडियो बनाने पर मेहनताना मिलता है, यह कुछ भी गलत नहीं है।

    महिला ने बताया कि उसके चार बच्चे हैं। उनके पालन पोषण और घर चलाने की सभी जिम्मेदारी उसी पर है। पति खुर्शीद उसका उत्पीड़न कर रुपयों की मांग करता था। शादाब जकाती न तो जबरन कहीं ले जाते हैं और न ही किसी प्रकार का कोई दबाव डालते हैं। वह अपनी मर्जी से अभिनय करने जाती है।

    महिला ने वीडियो में कहा कहा कि वह खुर्शीद से अलग होना चाहती है। वह मुझे तलाक भी दे चुका है।

    नवंबर में इस विवाद में फंसे थे शादाब जकाती

    गौरतलब है कि पिछले साल नवंबर माह में यूट्यूबर शादाब जकाती को वल्गर कंटेंट बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने शादाब को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जमानत मिल गई थी। जमानत मिलने के बाद वह मीडिया के सामने आए थे और वीडियो के बारे में सफाई भी दी थी।