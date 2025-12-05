मेरठ में जन शताब्दी एक्सप्रेस के सामने कूदकर सिक्योरिटी गार्ड ने दी जान, मची चीख-पुकार

जागरण संवाददाता, मेरठ। कंकरखेड़ा रेलवे फाटक के पास गुरुवार देर शाम जनशताब्दी ट्रेन के आगे कूदकर सिक्योरिटी गार्ड ने आत्महत्या कर ली। फाटक के पास खड़े ठेला संचालक की सूचना पर कंकरखेड़ा व सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की जेब से मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान सरधना के छबड़ियां गांव निवासी दीपक शर्मा के रूप में हुई। वह एक कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड है। पुलिस ने शव मोर्चरी भेजकर स्वजन को सूचना दी है। स्वजन मोर्चरी पहुंच गए हैं।

सरधना थाना क्षेत्र के गांव छबड़िया निवासी कृष्ण कुमार ने बताया कि वह रोहटा रोड की गोकुल विहार में अपने स्वजन संग रहता है। उसका बड़ा भाई 42 वर्षीय देवेंद्र पुत्र स्व. रामू शर्मा गांव के घर में पत्नी पूजा देवी, 15 वर्षीय बेटी गुनगुन, 13 वर्षीय बेटा निगम कुमार और 10 वर्षीय कुमारी अवनी के साथ रहते थे।

मानसिक रूप से था परेशान देवेंद्र नानू नहर के पास स्थित लॉ कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। तीन दिसंबर को छबड़ियां गांव में कृष्ण कुमार की चाची की तेरहवीं थी। देवेंद्र भी उसमें शरीक हुए थे। वहां किसी को लगा कि देवेंद्र मानसिक रूप से परेशान है।

कंकरखेड़ा रेलवे फाटक के पास प्रत्यक्षदर्शी ठेला संचालक ने बताया कि शाम चार बजे जनशताब्दी ट्रेन मेरठ से मुजफ्फरनगर जा रही थी। इसी दौरान पहले से खड़ा दीपक ट्रेन के आगे कूद गया। उसकी बुरी तरह कटने से मौत हो गई।