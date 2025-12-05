Language
    मेरठ में जन शताब्दी एक्सप्रेस के सामने कूदकर सिक्योरिटी गार्ड ने दी जान, मची चीख-पुकार

    By Lokesh Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 12:01 PM (IST)

    मेरठ में एक सिक्योरिटी गार्ड ने जन शताब्दी एक्सप्रेस के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, मेरठ। कंकरखेड़ा रेलवे फाटक के पास गुरुवार देर शाम जनशताब्दी ट्रेन के आगे कूदकर सिक्योरिटी गार्ड ने आत्महत्या कर ली। फाटक के पास खड़े ठेला संचालक की सूचना पर कंकरखेड़ा व सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची।

    मृतक की जेब से मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान सरधना के छबड़ियां गांव निवासी दीपक शर्मा के रूप में हुई। वह एक कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड है। पुलिस ने शव मोर्चरी भेजकर स्वजन को सूचना दी है। स्वजन मोर्चरी पहुंच गए हैं।

    सरधना थाना क्षेत्र के गांव छबड़िया निवासी कृष्ण कुमार ने बताया कि वह रोहटा रोड की गोकुल विहार में अपने स्वजन संग रहता है। उसका बड़ा भाई 42 वर्षीय देवेंद्र पुत्र स्व. रामू शर्मा गांव के घर में पत्नी पूजा देवी, 15 वर्षीय बेटी गुनगुन, 13 वर्षीय बेटा निगम कुमार और 10 वर्षीय कुमारी अवनी के साथ रहते थे।

    मानसिक रूप से था परेशान

    देवेंद्र नानू नहर के पास स्थित लॉ कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। तीन दिसंबर को छबड़ियां गांव में कृष्ण कुमार की चाची की तेरहवीं थी। देवेंद्र भी उसमें शरीक हुए थे। वहां किसी को लगा कि देवेंद्र मानसिक रूप से परेशान है।

    कंकरखेड़ा रेलवे फाटक के पास प्रत्यक्षदर्शी ठेला संचालक ने बताया कि शाम चार बजे जनशताब्दी ट्रेन मेरठ से मुजफ्फरनगर जा रही थी। इसी दौरान पहले से खड़ा दीपक ट्रेन के आगे कूद गया। उसकी बुरी तरह कटने से मौत हो गई।

    कंकरखेड़ा, सदर व जीआरपी मौके पर पहुंची। पुलिस को मृतक युवक की जेब से मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान हुई। इसके बाद गांव प्रधान छबड़िया को घटना की जानकारी दी गई। कस्बा चौकी प्रभारी विनीत कुमार ने बताया कि दीपक ने आत्महत्या क्यों की? स्वजन से बातचीत के बाद भी स्पष्ट नहीं हो पाया है।

