यूपी के इस जिले को नए साल में मिलने जा रहा है स्मार्ट टाउनशिप का तोहफा, मिलेंगी कई आधुनिक सुविधाएं

जागरण संवाददाता, बागपत। जिले को नए साल पर पहली स्मार्ट टाउनशिप मिल जाएगी। विकास प्राधिकरण ने अग्रवाल मंडी टटीरी में इस स्मार्ट टाउनशिप विकसित कराने का कार्य तेज कर दिया है। काफी जमीन खरीदी जा चुकी है। किसानों से बाकी जमीन की रजिस्ट्री जल्द कराई जाएगी। यह स्मार्ट टाउनशिप तीन हाईवे और एक रेल मार्ग का संगम होगी। यानी किसी भी दिशा में जाने के लिए आपको स्मार्ट टाउनशिप से परिवहन सुविधा मिलेगी। वर्ष 1997 में बागपत जिला बना लेकिन 28 साल के सफर में लोगों का अच्छी आवासीय टाउनशिप बड़ा सपना रही।

जमीन खरीद की प्रक्रिया शुरू मगर अब बागपत-बड़ौत-खेकड़ा विकास प्राधिकरण ने लोगों का यह सपना पूरा करने को अग्रवाल मंडी टटीरी में स्मार्ट टाउनशिप के लिए 5.262 हेक्टेयर जमीन खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब चार किसानों से 0.1435 हेक्टेयर भूमि 1.80 करोड़ रुपये में क्रय कर ली गई। अब तक कुल 15 किसानों से 0.8610 हेक्टेयर भूमि की खरीद की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। बाकी किसानों से की जमीन की रजिस्ट्री जल्द होगी।

गुरुवार को डीएम अस्मिता लाल ने भी विकास प्राधिकरण कार्यालय का निरीक्षण कर स्मार्ट टाउनशिप विकसित कराने का काम तेजी से कराने का निर्देश दिया। निर्देश दिया कि शेष भूमि क्रय, बैनामा, डिजिटल रिकॉर्ड अपडेट और सहमति प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा में पूरी करें जिससे परियोजना का अगला चरण बिना देरी के आगे बढ़े।