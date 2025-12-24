Language
    दिल्ली रोड पर भूसे से भरे ट्रक में घुसी रोडवेज बस, चालक सहित 10 चोटिल

    By Vinod Phogat Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 07:19 PM (IST)

    मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र में दिल्ली रोड पर सीएनजी पंप के सामने एक रोडवेज बस भूसे से भरे ट्रक में घुस गई, जिससे बस चालक और परिचालक सहित 10 लोग घायल ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिल्ली रोड पर खड़ी हादसे के बाद क्षतिग्रस्त रोडवेज बस।


    जागरण संवाददाता, मेरठ। परतापुर थाना क्षेत्र में दिल्ली रोड पर सीएनजी पंप के सामने बुधवार सुबह दिल्ली की तरफ से आ रही रोडवेज बस भूसे से भरे ट्रक में घुस गई। टक्कर लगते ही सवारियों में चींख-पुकार मच गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। हांलाकि चालक, परिचालक सहित 10 लोग चोटिल हो गए। पुलिस ने हादसे में चोटिल हुए सभी लोगों को भूड़बराल सीएचसी में उपचार कराया। वहीं, रोडवेज अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। पुलिस ने ट्रक व बस को अपने कब्जे में ले लिया है।

    बुधवार सुबह दिल्ली रोड स्थित सीएनजी पंप के सामने भूसे से भरा एक ट्रक फैक्ट्री में जाने के लिए मुड़ रहा था। इसी दौरान दिल्ली की तरफ से तेज रफ्तार मेरठ डिपो की बस आ गई। बस में चालक करनपाल व परिचालक अन्नू सहित 8-10 सवारी मौजूद थी। ट्रक चालक ने जैसे ही फैक्ट्री में जाने के लिए ट्रक मोड़ते समय थोड़ा पीछे किया तो बस चालक ने एकदम ब्रेक लगा दिए।

    बस की रफ्तार इतनी तेज थी कि ब्रेक लगने के बाद भी घीसटते हुए ट्रक में जा घुसी। जिससे बस का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं, चालक, परिचालक सहित बस में सवार यात्री चोटिल हो गए। टक्कर लगते ही यात्रियों में चींख-पुकार मच गई।

    हादसे की सूचना मिलते ही परतापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चोटिल लोगों को तत्काल भूडबराल सीएचसी लेकर पहुंचे। जहां पर उनका उपचार कराकर छुट्टी दे दी गई। उधर चालक ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गया। थाना प्रभारी अजय शुक्ला का कहना है कि हादसे में किसी को ज्यादा चोट नहीं आई है। बस और ट्रक को कब्जे में ले लिया है। आरोपित चालक का पता लगाया जा रहा है। जल्द ही उसे पकड़ा जाएगा।