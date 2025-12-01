रात के बाद अब दिन में भी तापमान गिरने से बढ़ी सर्दी, 15 दिसंबर के बाद शुरू होगी कड़ाके की ठंड

जागरण संवाददाता, मेरठ। शहर में मंगलवार से मौसम एक बार फिर करवट लेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जाएगी। सुबह के समय हल्का कोहरा या धुंध रहेगी, जो धूप निकलने पर छंट जाएगी।

वैसे जनपद में दिन के तापमान में भी गिरावट शुरू हो गई है। रविवार को अधिकतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस रहा। सीजन में पहली बार दिन में तापमान 25 डिग्री से नीचे बना रहा। यह सामान्य से दो डिग्री कम था।

मौसम विज्ञानियों ने बताया कि दिनभर धूप निकलने से लोगों को राहत रही। शाम ढलने के बाद तापमान में गिरावट आने से ठंड फिर बढ़ गई। इस बार नवंबर में रात के तापमान में खासी गिरावट देखने को मिली। 27 नवंबर को न्यूनतम तापमान 7.5 रिकॉर्ड किया गया, जो चार सालों में नवंबर का सबसे कम था।