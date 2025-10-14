CCSU Meerut के छात्रों ने इस कारण हास्टल में फोड़ा था पेट्रोल बम, समिति करेगी विस्फोटक में इस्तेमाल पदार्थ की जांच

जागरण संवाददाता, मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के पंडित दीनदयाल उपाध्याय छात्रावास के छात्रों ने कम अटेंडेंस के बावजूद इंटर्नल परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलने की खुशी मनाते हुए पेट्रोल बम फोड़ा था। दरअसल, विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कम उपस्थिति के बाद भी उन्हें आंतरिक परीक्षा में बैठने की अनुमति दी थी। उधर, घटना की गंभीरता को देखते हुए सोमवार को कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने सभी वार्डंस, शिक्षकों व अधिकारियों संग बैठक की। छात्रावास की सिक्योरिटी राशि जब्त करते हुए नौ छात्रों को एक माह के लिए और पांच छात्रों को पूरी तरह से छात्रावास से निष्कासित करने की कार्रवाई पर मुहर लगा दी।

बैठक के बाद कुलपति ने छात्रावास के साथ ही सर छोटूराम इंस्टीट्यूट का निरीक्षण किया और छात्रों की उपस्थिति की जानकारी ली। कुलपति ने वार्डंस की एक जांच समिति बनाई है, जो विस्फोटक में इस्तेमाल पदार्थ की जांच करेगी। कुलपति ने विभागीय कार्रवाई के लिए संस्थान के निदेशक को अधिकृत किया है।

छात्रावासों में सक्रियता बढ़ाने के साथ ही इस मामले में भी सभी छात्रों से बातचीत करने के निर्देश दिए हैं। विभागीय कार्रवाई में छात्रों के अभिभावकों को बुलाकर आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। इसमें छात्रों को संस्थान से बाहर भी किया जा सकता है। मामले में विश्वविद्यालय स्तर पर भले ही छात्रों को चिह्रित कर कार्रवाई की गई है लेकिन पुलिस में अज्ञात में ही मामला दर्ज हुआ है।