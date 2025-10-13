CCSU Meerut में पेट्रोल बम फोड़ने के मामले में बड़ी कार्रवाई, पांच छात्र हास्टल से निष्कासित, नौ सस्पेंड

जागरण संवाददाता, मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर के पंडित दीन दयाल उपाध्याय छात्रावास में पेट्रोल बम बनाकर फोड़ने के मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन ने सीसीटीवी व वीडियो से चिह्नित किए गए पांच छात्रों को छात्रावास से निष्कासित कर दिया। साथ ही उनका सहयोग करने के आरोपित नौ छात्रों को भी एक माह के लिए छात्रावास से निलंबित कर दिया। रविवार को पुलिस ने एक छात्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की और शांति भंग में चालान कर दिया। उसे जमानत मिल गई।

विश्वविद्यालय परिसर के पंडित दीन दयाल उपाध्याय छात्रावास में शुक्रवार देर रात छात्रों ने पालीथिन में पेट्रोल भरकर कुछ वस्तुओं के सहारे एक के ऊपर कई पालीथिन रख आग लगा दी थी, जिससे जोरदार धमाका हुआ था। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। शनिवार सुबह विश्वविद्यालय प्रशासन को इसकी जानकारी हुई। विश्वविद्यालय ने दो सौ छात्रों को नोटिस जारी किए। रविवार को चीफ वार्डन प्रो. दिनेश कुमार की अध्यक्षता में गठित जांच समिति छात्रावास पहुंची।

समिति में सर छोटूराम इंजीनियरिंग कालेज के निदेशक नीरज सिंघल व प्रशासनिक अधिकारी केपी सिंह भी शामिल हैं। इस छात्रावास में बीटेक द्वितीय वर्ष के छात्र रहते हैं। जांच समिति ने सीसीटीवी तथा वीडियो के आधार पर पांच घंटे तक जांच-पड़ताल की। छात्रावास में रहने वाले छात्रों से भी घटना के संबंध में बातचीत की। जांच में पांच छात्रों को चिह्नित किया गया। नौ छात्र इस घटना में सहयोगी के रूप में चिह्नित किए गए। पांचों छात्रों को समिति ने तत्काल प्रभाव से छात्रावास से निष्कासित कर दिया। जांच समिति ने भविष्य में भी इनको छात्रावास आवंटित न करने की संस्तुति की है। सहयोग के आरोपित नौ छात्रों को एक माह के लिए छात्रावास से निलंबित कर दिया गया। सभी 14 छात्रों की सिक्योरिटी भी जब्त करने का निर्णय लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में छात्र सुमित कन्नौजिया को हिरासत में लेकर रविवार को पूछताछ की। इसके बाद धारा-151 में चालान कर दिया। जिसे सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट से जमानत मिल गई।