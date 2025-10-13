Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    CCSU के हास्टल में पेट्रोल बम फोड़ने के मामले में छात्र बोले- जल्दबाजी में कार्रवाई न करे पुलिस व विश्वविद्यालय प्रशासन

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 12:54 PM (IST)

    Meerut News : पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की है कि छात्रावास में पेट्रोल बम फोड़ने के मामले में जल्दबाजी में कोई कार्रवाई नहीं की जाए। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की है, जिससे किसी निर्दोष को परेशान न किया जाए। घटना के बाद छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

    prefferd source google
    Hero Image

    जमानत पर छूटने के बाद विश्वविद्यालय के गेट पर छात्र सुमित कनौजिया (बाएं से नौवें) के समर्थन में पहुंचे छात्र। सौ. छात्र


    जागरण संवाददाता, मेरठ। सीसीएसयू के छात्रावास में पेट्रोल बम फोड़ने के मामले में छात्रों ने पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की है कि जल्दबाजी में कोई कार्रवाई न की जाए। साथ ही निर्दोष छात्रों को परेशान न किया जाए और उन पर कोई कार्रवाई न की जाए।
    चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर के पंडित दीन दयाल उपाध्याय छात्रावास में शुक्रवार देर रात छात्रों ने पालीथिन में पेट्रोल भरकर कुछ वस्तुओं के सहारे एक के ऊपर कई पालीथिन रखकर आग लगा दी थी, जिससे जोरदार धमाका हुआ था। इसका वीडियो भी वायरल हो गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    छात्रों की हो नियमित रूप से काउंसिलिंग: आदेश प्रधान 

    इस मामले में छात्रों का आरोप है कि निर्दोष छात्र सुमित कनौजिया की गिरफ्तारी पुलिस-प्रशासन की जल्दबाजी का परिणाम है। बिना ठोस जांच के छात्र का शांति भंग में चालान कर दिया। इस तरह की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई को छात्र बर्दाश्त नहीं करेंगे।
    शाम को अधिवक्ता व पूर्व छात्र नेता आदेश प्रधान ने छात्र सुमित की जमानत कराई। कहा कि छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे विवादों से दूर रहना चाहिए। पूर्व छात्र नेता ने कहा कि विश्वविद्यालय के अधिकारी, वार्डन, प्रोफेसर एवं अन्य शिक्षक छात्रों की नियमित रूप से काउंसिलिंग करें। उनके साथ संवाद स्थापित करें।

    छात्र नेता चपराना ने की चीफ वार्डन से मुलाकात

    छात्र नेता विनीत चपराना ने दोपहर में चीफ वार्डन प्रो. दिनेश कुमार से मुलाकात की। कहा कि घटना के लिए पूरे हास्टल के छात्रों को नोटिस देना गलत है। विश्वविद्यालय-प्रशासन केवल दोषी छात्रों पर नियमानुसार कार्रवाई करे। यदि अन्य किसी छात्र को परेशान किया तो आंदोलन करेंगे। कुलपति प्रो. संगीता शुक्ला से मिलकर पूरे मामले से अवगत कराया जाएगा। उधर, रविवार की कार्रवाई में छात्र नेता दक्ष ने छात्रों की ओर से विश्वविद्यालय प्रशासन के मध्य छात्रों का पक्ष मजबूती से रखा। वहीं, प्रशासन से भी लगातार संवाद कायम किया।

    यह भी पढ़ें- CCSU Meerut में पेट्रोल बम फोड़ने के मामले में बड़ी कार्रवाई, पांच छात्र हास्टल से निष्कासित, नौ सस्पेंड

    वहीं, सीओ सिविल लाइंस अभिषेक तिवारी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन से भी छात्रों के बारे में जानकारी व वीडियो मांगी जा रही है। छात्र सुमित का शांतिभंग में चालान किया गया है। जांच में यदि उसकी इस मामले में भूमिका सामने आएगी तो कार्रवाई की जाएगी। इस मामले की जांच की जा रही है।