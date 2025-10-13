CCSU के हास्टल में पेट्रोल बम फोड़ने के मामले में छात्र बोले- जल्दबाजी में कार्रवाई न करे पुलिस व विश्वविद्यालय प्रशासन

जागरण संवाददाता, मेरठ। सीसीएसयू के छात्रावास में पेट्रोल बम फोड़ने के मामले में छात्रों ने पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की है कि जल्दबाजी में कोई कार्रवाई न की जाए। साथ ही निर्दोष छात्रों को परेशान न किया जाए और उन पर कोई कार्रवाई न की जाए।

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर के पंडित दीन दयाल उपाध्याय छात्रावास में शुक्रवार देर रात छात्रों ने पालीथिन में पेट्रोल भरकर कुछ वस्तुओं के सहारे एक के ऊपर कई पालीथिन रखकर आग लगा दी थी, जिससे जोरदार धमाका हुआ था। इसका वीडियो भी वायरल हो गया था।

छात्रों की हो नियमित रूप से काउंसिलिंग: आदेश प्रधान इस मामले में छात्रों का आरोप है कि निर्दोष छात्र सुमित कनौजिया की गिरफ्तारी पुलिस-प्रशासन की जल्दबाजी का परिणाम है। बिना ठोस जांच के छात्र का शांति भंग में चालान कर दिया। इस तरह की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई को छात्र बर्दाश्त नहीं करेंगे।

शाम को अधिवक्ता व पूर्व छात्र नेता आदेश प्रधान ने छात्र सुमित की जमानत कराई। कहा कि छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे विवादों से दूर रहना चाहिए। पूर्व छात्र नेता ने कहा कि विश्वविद्यालय के अधिकारी, वार्डन, प्रोफेसर एवं अन्य शिक्षक छात्रों की नियमित रूप से काउंसिलिंग करें। उनके साथ संवाद स्थापित करें।