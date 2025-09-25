PM का 30 को नमो भारत ट्रेन व मेरठ मेट्रो को हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम तय नहीं, अब इस तारीख को हो सकता है शुभारंभ

जागरण संवाददाता, मेरठ। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम(एनसीआरटीसी) के बहुप्रतीक्षित नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 30 सितंबर को हरी झंडी दिखाने के कार्यक्रम पर संशय बना हुआ है। इस कार्यक्रम को लेकर अभी तक एनसीआरटीसी, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को कोई सूचना नहीं मिली है। ऐसे में इस दिन प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर संशय है।

नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दैनिक जागरण चौराहा स्थित शताब्दीनगर स्टेशन से हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। अब माना जा रहा है कि यह कार्यक्रम विजयदशमी के बाद होगा। एक सप्ताह पहले पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को मेरठ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा रैपिड रेल प्रोजेक्ट के उद्घाटन करने की सूचना मिली।

सूचना मिलते ही जिलाधिकारी विजय कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा. विपिन कुमार ताडा ने विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया। परतापुर स्थित डा. भीमराव आंबेडकर हवाई पट्टी पर बैठक की।

प्रधानमंत्री की सभा के लिए शुक्रवार को शताब्दीनगर स्टेशन के पास खाली पड़ी जगह व शताब्दी नगर में खाली जगह को चिन्हित किया गया। हेलीपैड के लिए भी जमीन देखी गई गई।

प्रस्तावित सभा स्थल के पास सड़क का पुनर्निर्माण व पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य किए गए। रैपिड स्टेशन पर भी कार्य तेजी से किया गया। परतापुर से लेकर फुटबाल चौक तक सड़क को बनाया गया।

बुधवार को इन कार्यो की गति एकाएक धीमी हो गई।

चर्चा रही कि प्रधानमंत्री अब 30 सितंबर को नहीं विजयदशमी यानी दो अक्टूबर के बाद कभी भी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के लिए मेरठ आ सकते हैं। डीएम डा वीके सिंह से बातचीत हुई तो उनका कहना है कि 30 सितंबर को मेरठ में पीएम के कार्यक्रम की कोई सूचना नहीं है। पूर्व में तैयारियां जरूर की गई थीं। अब उम्मीद है कि रैपिड रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन विजयदशमी के बाद होगा। यह कार्यक्रम कब होगा? इस बाबत अभी कोई सूचना नहीं है। एडीजी भानु भास्कर का कहना है कि 30 सितंबर को पीएम के मेरठ आगमन की कोई सूचना नही है।