यूपी के लोगों को बिजली बिल में मिलेगी छूट, 2 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को मिल सकता है लाभ

जागरण संवाददाता, मेरठ। बिजली बिल राहत योजना के तहत पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से संबंद्ध मेरठ समेत 14 जनपदों के दो लाख उनतालिस हजार तीन सौ अस्सी उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया है। पविविनिलि के प्रबंध निदेशक रवीश गुप्ता ने उपभोक्ताओं से इस योजना का लाभ लेने की अपील की है।

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के घरेलू (दो किलोवाट तक) और वाणिज्यिक (एक किलोवाट तक) श्रेणी के नेवर पेड और लांग अनपेड तथा विद्युत चोरी के समस्त प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में छूट दी जा रही है। प्रथम चरण 31 दिसंबर तक काे समाप्त हो रहा है। उपभोक्ता अपने नजदीकी उपखंड कार्यालय, विभागीय कलेक्शन सेंटर, जन-सुविधा केंद्र विद्युत सखी, मीटर रीडर (बिलिंग एजेन्सी) से पंजीकरण करा सकते हैं।