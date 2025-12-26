यूपी के लोगों को बिजली बिल में मिलेगी छूट, 2 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को मिल सकता है लाभ

Language
    By Om Bajpai Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 09:45 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। बिजली बिल राहत योजना के तहत पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से संबंद्ध मेरठ समेत 14 जनपदों के दो लाख उनतालिस हजार तीन सौ अस्सी उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया है। पविविनिलि के प्रबंध निदेशक रवीश गुप्ता ने उपभोक्ताओं से इस योजना का लाभ लेने की अपील की है।

    ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के घरेलू (दो किलोवाट तक) और वाणिज्यिक (एक किलोवाट तक) श्रेणी के नेवर पेड और लांग अनपेड तथा विद्युत चोरी के समस्त प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में छूट दी जा रही है। प्रथम चरण 31 दिसंबर तक काे समाप्त हो रहा है। उपभोक्ता अपने नजदीकी उपखंड कार्यालय, विभागीय कलेक्शन सेंटर, जन-सुविधा केंद्र विद्युत सखी, मीटर रीडर (बिलिंग एजेन्सी) से पंजीकरण करा सकते हैं।

    योजना में लेट पेमेंट सरचार्ज (ब्याज) में100 प्रतिशत तक की छूट तथा बिल के मूलधन में 25 प्रतिशत तक की भारी छूट दी जा रही है। बिजली चोरी के मामलों में भी निर्धारित कर मे 50 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। मेरठ क्षेत्र प्रथम-मेरठ में 1712, मेरठ क्षेत्र द्वितीय-मेरठ में 24399, मुजफ्फरनगर क्षेत्र में 28973, सहारनपुर क्षेत्र में 35005 उपभोक्ता योजना में लाभ प्राप्त कर चुके हैं।