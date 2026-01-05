'बांग्लादेश को चावल आपूर्ति बंद करे भारत सरकार'. डॉ. प्रवीण तोगड़िया बोले- एक लाख हनुमान चालीसा सेंटर हिंदुओं के लिए...

जागरण संवाददाता, मेरठ। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक अध्यक्ष डा. प्रवीण तोगड़िया ने रविवार को आयोजित अंतरराष्ट्रीय-राष्ट्रीय बजरंगदल कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि माघ मेले के बाद देशभर में एक लाख हनुमान चालीसा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इन्हें वेलनेस सेंटर में बदला जाएगा। जिस प्रकार बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, वहां पर हिंदू सुरक्षित नहीं है।

भारत सरकार बांग्लादेश पर दबाव बनाए। यदि बांग्लादेश हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रोकता तो भारत से बांग्लादेश जाने वाले नमक और चावल को बंद कर देना चाहिए। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का पानी रोक देना चाहिए ताकि बांग्लादेश घुटनों पर आ जाए।डा. प्रवीण तोगड़िया ने कहा हमारी सेना चाहे तो 24 घंटे में बांग्लादेश का नामोनिशान मिटा सकती है।

10 वर्ष के बच्चों में हार्ट अटैक के मामले कैंसर सर्जन डा. प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि जब वह मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, उस समय देश में 60 वर्ष से कम उम्र में हार्ट अटैक के मामले सामने नहीं आते थे, आज 10 वर्ष की आयु के बच्चों में हार्ट अटैक के मामले देखे जा रहे हैं। 25 करोड़ ब्लड प्रेशर और 13 करोड़ शुगर के मरीज देश में हैं। स्वस्थ्य हिंदू, समृद्ध हिंदू और सुरक्षित हिंदू उनका लक्ष्य है। हनुमान चालीसा केंद्रों को वह हेल्प वेलनेस सेंटर में बदलेंगे।

किसी भी शहर में कोई भी हिंदू इन सेंटरों में जाएगा तो उसे हर प्रकार की मदद मिलेगी। इन सेंटरों में हर माह शुगर, रक्तचाप और ब्लड जांच के कैंप लगाए जाएंगे। शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सक भी इन केंद्रों में परामर्श देंगे। अभी इन सेंटरों की संख्या 30 हजार है।