    'बांग्लादेश को चावल आपूर्ति बंद करे भारत सरकार'. डॉ. प्रवीण तोगड़िया बोले- एक लाख हनुमान चालीसा सेंटर हिंदुओं के लिए...

    By Jagran News Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 06:00 AM (IST)

    अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉ. प्रवीण तोगड़िया ने मेरठ में कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार रोकने के लिए भारत सरकार नमक, चावल और पा ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मेरठ। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक अध्यक्ष डा. प्रवीण तोगड़िया ने रविवार को आयोजित अंतरराष्ट्रीय-राष्ट्रीय बजरंगदल कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि माघ मेले के बाद देशभर में एक लाख हनुमान चालीसा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इन्हें वेलनेस सेंटर में बदला जाएगा। जिस प्रकार बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, वहां पर हिंदू सुरक्षित नहीं है।

    भारत सरकार बांग्लादेश पर दबाव बनाए। यदि बांग्लादेश हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रोकता तो भारत से बांग्लादेश जाने वाले नमक और चावल को बंद कर देना चाहिए। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का पानी रोक देना चाहिए ताकि बांग्लादेश घुटनों पर आ जाए।डा. प्रवीण तोगड़िया ने कहा हमारी सेना चाहे तो 24 घंटे में बांग्लादेश का नामोनिशान मिटा सकती है।

     10 वर्ष के बच्चों में हार्ट अटैक के मामले 

    कैंसर सर्जन डा. प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि जब वह मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, उस समय देश में 60 वर्ष से कम उम्र में हार्ट अटैक के मामले सामने नहीं आते थे, आज 10 वर्ष की आयु के बच्चों में हार्ट अटैक के मामले देखे जा रहे हैं। 25 करोड़ ब्लड प्रेशर और 13 करोड़ शुगर के मरीज देश में हैं। स्वस्थ्य हिंदू, समृद्ध हिंदू और सुरक्षित हिंदू उनका लक्ष्य है। हनुमान चालीसा केंद्रों को वह हेल्प वेलनेस सेंटर में बदलेंगे।

    किसी भी शहर में कोई भी हिंदू इन सेंटरों में जाएगा तो उसे हर प्रकार की मदद मिलेगी। इन सेंटरों में हर माह शुगर, रक्तचाप और ब्लड जांच के कैंप लगाए जाएंगे। शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सक भी इन केंद्रों में परामर्श देंगे। अभी इन सेंटरों की संख्या 30 हजार है।

    मेरठ आठ सेंटर हैं। जिन्हें 100 तक करने का लक्ष्य है।बांग्लादेशी खिलाड़ी को क्रिकेट टीम में खरीदने के सवाल पर डाक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि शाहरुख खान ने अपनी पहचान सबको बता दी है। इससे पहले सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अयोध्या श्रीराम मंदिर बन गया अब मुथरा, काशी की बारी है। हिंदू धर्म विश्व का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा धर्म है। हिंदुओं को अपनी आस्था और संस्कृति की रक्षा के लिए एकजुट होना होगा।