    क्या जेल में कोई बड़ा कारनामा करने की फिराक में था कुख्यात!... क्यों मंगाए थे जेल में कारतूस

    By Sushil Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 12:39 PM (IST)

    एक कुख्यात अपराधी द्वारा जेल में कारतूस मंगवाने से हड़कंप मच गया है। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है क ...और पढ़ें

    नवनीत उर्फ मीनू

    जागरण संवाददाता, मेरठ।चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में बंद हिस्ट्रीशीटर नवनीत उर्फ जेल में कुछ बड़ा कारनामा करने की फिराक में था। अपने दो साथियों से 315 बोर के कारतूस का जखीरा मंगाया था। जेल के गेट पर चेकिंग के दौरान दोनों को पकड़ लिया गया। जानी क्षेत्र के टिमकिया गांव निवासी मीनू गैरजमानती वारंट में आठ दिन पहले ही जेल गया था। वह कुख्यात योगेश भदौड़ा का शूटर है।

    पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। यह भी देखा जा रहा है कि कहीं कारतूस पहुंचने से पहले ही मीनू जेल में तमंचा ले जाने में तो कामयाब नहीं हो गया। फिलहाल बैरक बदलकर उस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मंगलवार की दोपहर चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में पथौली निवासी परमेंद्र जाट और गूमी निवासी सुदेश यादव जेल में बंद नवनीत उर्फ मीनू से मिलाई करने पहुंचे थे। दोनों ही युवकों ने बैग के अंदर फलों के बीच में 315 बोर के पांच कारतूस छिपा रखे थे। गेट पर चेकिंग के दौरान बंदी रक्षक ने छिपाकर रखे कारतूसों को पकड़ लिया। उसने जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा को घटना से अवगत कराया। पुलिस ने दोनों आरोपितों को हिरासत में ले लिया।

    पूछताछ में दोनों ने बताया कि मीनू के परिवार ने ही बैग में फल और अन्य सामान रखा था। उनका कहना था कि बैग में मीनू ने ही घर के अंदर कारतूस रखे थे, जो गलती से फलों के बीच में रखकर आ गए। सीओ सिविल लाइंस अभिषेक तिवारी ने बताया कि दोनों आरोपितों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। परमेंद्र, सुदेश और मीनू के खिलाफ मेडिकल थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यह देखा जा रहा है कि जेल में कारतूस किसी की हत्या के लिए तो नहीं ले जाए जा रहे थे?

    मीनू टिमकिया 24 नवंबर को गैरजमानती वारंट में किसी साजिश के तहत तो जेल नहीं पहुंचा? कारतूस से पहले तमंचा तो जेल के अंदर नहीं पहुंच गया? सभी पहलुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। जेल प्रशासन ने मीनू की बैरक बदल दी है। उस पर 24 घंटे निगरानी के आदेश दिए गए हैं।

    तमाम बिंदुओं पर जांच की जा रही है

    मीनू टिमकिया शातिर बदमाश है। उस पर 30 से ज्यादा लूट, हत्या, रंगदारी के मुकदमे दर्ज हैं। वह जेल में कारतूस क्यों मंगा रहा था? इसकी गहनता से जांच की जा रही है। मीनू का जेल में कोई बड़ा कारनामा करने की फिराक में नहीं था समेत सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है।

    डॉ. विपिन ताडा, एसएसपी

