    मुस्‍कान की मेरठ जेल में हुई नए भाई से 'मुलाकात', भैया दूज पर क‍िया ति‍लक

    By Lokesh Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 06:02 AM (IST)

    Meerut News : मेरठ जिला जेल में भैया दूज पर बहनें अपने भाइयों को टीका करने पहुंचीं। जेल प्रशासन ने बहनों के लिए चाय, रोली, चंदन और मिठाई की व्यवस्था की थी। टीका कराते समय जेल में बंद बंदी भावुक हो गए। पत‍ि की हत्या आरोपि‍त मुस्कान व 26 अन्य महिला बंदियों से कोई टीका कराने नहीं आया।

    Hero Image

    सौरभ के हत्या आरोपि‍त साहिल और मुस्‍कान के फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, मेरठ। भैया दूज पर गुरुवार को जेल में बंद भाइयों का टीका करने को बहनें पहुंचीं। इस दौरान दो हजार से ज्यादा बहनों ने भाइयों का टीका किया। प्रेमी साहिल संग पति सौरभ की हत्या करने की आरोपि‍त मुस्कान ने वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा का टीका किया।

    मुस्कान और सौरभ ने 2016 में की थी लव मैरि‍ज 
    शहर के ब्रह्मपुरी क्षेत्र की न‍िवासी मुस्कान रस्तोगी ने वर्ष 2016 में इंद्रानगर निवासी सौरभ से प्रेम विवाह किया था। इसके बाद मुस्कान की मुलाकात सहपाठी रहे साहिल शुक्ला से हो गई। सौरभ लंदन चला गया और साहिल और मुस्कान एक दूसरे के करीब आ गए।
    इसी साल सौरभ के भारत पहुंचने के बाद तीन मार्च की रात को सौरभ को सब्जी में नशे की दवाई मिलाकर पिलाकर साहिल और मुस्कान ने उसकी चाकू से हत्या कर दी। उसके शव को नीले ड्रम में सीमेंट से जमा दिया। 18 मार्च को घटना का राजफाश हुआ। तब से दोनों आरोपित मेरठ जेल में हैं। 
    मुस्कान व 26 अन्य महिला बंदियों से टीका कराने नहीं आए भाई   

    मुस्कान के अलावा 26 अन्य महिला बंदियों से जेल में कोई टीका कराने नहीं आया था। उन्‍होंने वरिष्ठ जेल अधीक्षक का भाई के तौर पर टीका किया। जेल अधीक्षक ने सभी को मिठाई वितरित की।
    जेल प्रशासन ने एनजीओ के सहयोग से बहनों व साथ आए लोगों के लिए चाय, रोली, चंदन व मिठाई की व्यवस्था की गई। कई स्थानों पर बैठने के लिए टैंट लगाए गए थे। बहनों के टीका करते समय जेल में बंद बंदी भावुक हो गए।
    इस दौरान कई बंदी व उनकी बहने रोती देखी गई। जेल में बंद 22 महिला बंदियों के भाई भी उनसे मिलने व टीका कराने आए।
    वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि भैया दूज पर मुलाकात व टीका करने आईं बहनों की सुविधा का ध्यान रखा गया। इस दौरान मुख्य रूप से जेलर हरवंश पांडेय, अवनीश कुमार, रामरतन यादव, अमर सिंह, अलका सिंह, आभा शर्मा, मनीष कुमार आदि मौजूद रहे।