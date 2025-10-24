मुस्कान की मेरठ जेल में हुई नए भाई से 'मुलाकात', भैया दूज पर किया तिलक
Meerut News : मेरठ जिला जेल में भैया दूज पर बहनें अपने भाइयों को टीका करने पहुंचीं। जेल प्रशासन ने बहनों के लिए चाय, रोली, चंदन और मिठाई की व्यवस्था की थी। टीका कराते समय जेल में बंद बंदी भावुक हो गए। पति की हत्या आरोपित मुस्कान व 26 अन्य महिला बंदियों से कोई टीका कराने नहीं आया।
जागरण संवाददाता, मेरठ। भैया दूज पर गुरुवार को जेल में बंद भाइयों का टीका करने को बहनें पहुंचीं। इस दौरान दो हजार से ज्यादा बहनों ने भाइयों का टीका किया। प्रेमी साहिल संग पति सौरभ की हत्या करने की आरोपित मुस्कान ने वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा का टीका किया।
मुस्कान के अलावा 26 अन्य महिला बंदियों से जेल में कोई टीका कराने नहीं आया था। उन्होंने वरिष्ठ जेल अधीक्षक का भाई के तौर पर टीका किया। जेल अधीक्षक ने सभी को मिठाई वितरित की।
जेल प्रशासन ने एनजीओ के सहयोग से बहनों व साथ आए लोगों के लिए चाय, रोली, चंदन व मिठाई की व्यवस्था की गई। कई स्थानों पर बैठने के लिए टैंट लगाए गए थे। बहनों के टीका करते समय जेल में बंद बंदी भावुक हो गए।
इस दौरान कई बंदी व उनकी बहने रोती देखी गई। जेल में बंद 22 महिला बंदियों के भाई भी उनसे मिलने व टीका कराने आए।
वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि भैया दूज पर मुलाकात व टीका करने आईं बहनों की सुविधा का ध्यान रखा गया। इस दौरान मुख्य रूप से जेलर हरवंश पांडेय, अवनीश कुमार, रामरतन यादव, अमर सिंह, अलका सिंह, आभा शर्मा, मनीष कुमार आदि मौजूद रहे।
