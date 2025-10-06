NEET पास कराने के नाम पर लिए 44 लाख, फेल होने पर वापस किए 15 लाख, बाकी रकम मांगने पर दी हत्या की धमकी

Meerut News मेरठ में एक डाक्टर दंपती के बेटे को नीट परीक्षा पास कराने का झूठा वादा करके 29 लाख रुपये ठगने के मामले में पुलिस ने एक आरोपित को पकड़ा है। पीड़ित परिवार से 44 लाख रुपये लिए गए और बाद में उन्हें एक फर्जी अलाटमेंट लेटर भी दिया गया। पैसे वापस मांगने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई।

जागरण संवाददाता, मेरठ। डाक्टर दंपती के बेटे को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) पास कराने का झांसा देकर 29 लाख रुपये हड़पने के आरोपित को लिसाड़ी गेट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दो आरोपित फरार हैं। गत 29 सितंबर को शास्त्रीनगर सद्भावना पार्क निवासी डा. रेखा पत्नी डा. रमेश चंद्र ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका बेटा अस्तित्व पिछले वर्ष नीट की तैयारी कर रहा था। एक मार्च 2024 को उनके पास जय मोहर नामक युवक का फोन आया। उसने बेटे को परीक्षा में पास कराने और मेडिकल कोर्स में प्रवेश दिलाने की बात कही। जय मोहर ने उन्हें कनाट पैलेस दिल्ली बुलाया। दंपती दिल्ली पहुंचा तो उन्हें जय मोहर, आरती तोमर व श्रेयम सिंह मिले।

तीनों ने बेटे का वर्धमान महावीर मेडिकल कालेज सफदरजंग दिल्ली में दाखिला कराने के एवज में 35 लाख रुपये मांगे। उन्होंने चार लाख रुपये आनलाइन ट्रांसफर कर दिए। उक्त लोगों ने कई बार में 44 लाख रुपये लिए। इसके बाद आरोपितों ने उनके बेटे को दिल्ली बुलाकर परीक्षा की तैयारी के बारे में पूछा। परीक्षा होने के बाद आरोपितों ने पेपर ठीक नहीं होने के नाम पर तीन लाख रुपये और मांगे लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया। उनका बेटा परीक्षा में फेल हो गया तो आरोपितों ने चार अप्रैल-2025 को उक्त कालेज में दाखिला कराने के लिए कूटरचित अलाटमेंट लेटर दे दिया। फर्जीवाड़े का पता चलने पर उन्होंने रकम वापस मांगी तो आरोपितों ने 15 लाख रुपये वापस किए। बाकी रकम मांगने पर हत्या की धमकी दी।