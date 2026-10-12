Naresh Tikait: दिल्ली में छात्रों के साथ गलत कर रही सरकार, हम उनके साथ; मेरठ में बोले-नरेश टिकैत

जागरण संवाददाता, मेरठ। भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वह दिल्ली में आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ है। आंदोलन करना सभी का अधिकार है। सरकार उनके साथ जो भी कर रही है, वह गलत है।

टिकैत क्रिकेट एकेडमी लावड़ का उद्घाटन करने जा रहे भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत का रविवार काे भूनी चौराहे पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री राजकुमार करनावल ने अपने साथियों के साथ उनका स्वागत किया। नरेश टिकैत ने कहा कि सरकार गन्ने के मुल्य में वृद्धि करें। उन्होंने कहा कि आज हर वर्ग किसान, छात्र, मजदूर सब परेशान है। सब आंदोलन कर रहे हैं सरकार को सभी की बात गंभीरता से सुननी चाहिए। दिल्ली में आंदोलन कर रहे बच्चों के साथ बहुत ही गलत हो रहा है। नरेश टिकैत ने कहा कि खेती में सबसे ज्यादा लागत आती है, लेकिन फसलों का मूल्य बहुत ही कम मिल रहा है। ना शिक्षा की बात हो रही है, ना दवाई की बात हो रही है, न रोजगार की बात हो रही है। किसान संगठित होकर अपने हक के लिए संघर्ष करें।