'चाहे 2 दिन लगें या 6, DM से मिलकर ही धरने से उठेंगे' मेरठ में CEC के खिलाफ प्रदर्शन के बाद BKU कार्यकर्ताओं का ऐलान 

जागरण संवाददाता, मेरठ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध जंतर मंतर पर घोषित किए गए प्रदर्शन के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन ने कमिश्नरी चौराहे पर प्रदर्शन किया और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा।

इसके बाद किसानों की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन अधिकारियों ने बताया की जिलाधिकारी मेरठ में नहीं हैं, दो दिन बाद मिलेंगे। जिसे सुनकर किसान आक्रोशित हो गए और उन्होंने पुलिस के बैरियर को तोड़ते हुए कलेक्ट्रेट की ओर कूच कर दिया। किसान डीएम से मिलकर जाने की जिद पर अड़ गए और कलेक्ट्रेट में ही धरना देकर बैठ गए।

भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष अनुराग चौधरी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान शनिवार को कमिश्नरी चौराहे पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर दिल्ली में जंतर मंतर पर सीजेपी के धरना प्रदर्शन का समर्थन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को अपना ज्ञापन सौंप कर मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की।