नमो भारत के यात्री ध्यान दें... CJP प्रदर्शन के चलते सराय काले खां और न्यू अशोक नगर स्टेशन आज रात से बंद

जागरण संवाददाता, मेरठ। मेरठ से दिल्ली आने-जाने वाले नमो भारत यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। दिल्ली में काकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन के मद्देनजर सराय काले खां और न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशन शुक्रवार रात 9 बजे से 10 अक्टूबर 2026 की रात 10 बजे तक बंद रहेंगे।

इस अवधि में यात्री इन दोनों स्टेशनों का इस्तेमाल नमो भारत ट्रेन में चढ़ने या उतरने के लिए नहीं कर सकेंगे। ऐसे में दिल्ली की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को अपने सफर की योजना बनाते समय विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि, मेरठ के यात्रियों के लिए राहत की बात यह है कि आनंद विहार तक नमो भारत ट्रेन सेवाएं निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेंगी।

मेरठ और आसपास के क्षेत्रों से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए सबसे अहम बात यह है कि नमो भारत ट्रेन का संचालन पूरी तरह बंद नहीं होगा। आनंद विहार (दिल्ली) से मोदीपुरम (मेरठ) के बीच ट्रेनें अपने निर्धारित समय के अनुसार चलती रहेंगी। ऐसे में मेरठ से नमो भारत के जरिए यात्रा करने वाले यात्रियों को घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि, जिन यात्रियों को सराय काले खां या न्यू अशोक नगर स्टेशन पर उतरना है अथवा वहां से अपनी यात्रा शुरू करनी है, उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।