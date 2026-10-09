Nana Patekar: गणपति पूजा और वो आखिरी मुलाकात... अब बिना नाना होगी 27 अक्टूबर काे सेमीनार; रमन त्यागी ने याद किए बीते पल

जागरण संवाददाता, मेरठ। फिल्म जगत के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का अचानक चले जाना सिने प्रेमियों के लिए गहरा आघात है। हालांकि, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर मेरठ में उनका कभी आगमन नहीं हुआ, लेकिन उनके बेमिसाल अभिनय और सादगी भरे व्यक्तित्व की अमिट छाप मेरठ वासियों के दिलों पर हमेशा रही।

स्क्रीन पर उनका दमदार अभिनय हो या "नाम फाउंडेशन" के जरिए समाजसेवा, उनके कृतित्व ने यहां के लोगों और कला प्रेमियों को सदैव प्रेरित किया है। नीर फाउंडेशन के रमन त्यागी ने बताया कि महाराष्ट्र में नाना पाटेकर ने ‘नाम फाउंडेशन’ संस्था बनाई थी। इसी के तहत नाना पाटेकर किसानों, नदियों और पर्यावरण के क्षेत्र में बड़े काम कर रहे थे। वह बलिदानी सैनिकों के परिवारों की आर्थिक मदद के लिए काम करते थे।