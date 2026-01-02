नमो भारत के यात्रियों को बड़ा झटका! पार्किंग शुल्क में हुआ इजाफा, ये रहे नए रेट

Language
    By Pradeep Diwedi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 08:38 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। नमो भारत के स्टेशनों पर अब कार पार्किंग शुल्क महंगा हो गया है। कार खड़ी करने पर छह घंटे से लेकर 16 घंटे तक अब तक सिर्फ 30 रुपये लिए जा रहे थे लेकिन अब इसमें दो नई श्रेणी शामिल करते हुए कुल तीन शुल्क दरें कर दी गई हैं। बाकी वाहनों का शुल्क, रात्रि शुल्क आदि में परिवर्तन नहीं किया गया है।

    कार को यदि 10 मिनट के लिए रोकते हैं तो उसका कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। हालांकि उसके बाद घंटों के अनुसार व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार शुल्क देना होगा। 10 मिनट से अधिक तथा छह घंटे तक कार खड़ी करने पर 30 रुपये शुल्क देना होगा।

    छह घंटे से अधिक तथा 12 घंटे तक खड़ी करने पर 60 रुपये, 12 घंटे से अधिक तथा 16 घंटे तक 80 रुपये शुल्क चुकाना होगा। 16 घंटे से नमो भारत ट्रेन के संचालन तक 100 रुपये देने होंगे। यदि रात में कार खड़ी करते हैं तो उसका शुल्क 200 रुपये देना होगा। इसका समय रात 12 बजे से सुबह पांच बजे तक का रखा गया है।

    मेरठ साउथ स्टेशन पर बड़ी संख्या में खड़ी होती हैं कारें
    मेरठ जिले में फिलहाल मेरठ साउथ यानी भूड़बराल स्टेशन ही संचालित है। यहां पर शहर के अलग-अलग हिस्से से आकर लोग कार खड़ी करते हैं उसके बाद नमो भारत ट्रेन से आगे की यात्रा करते हैं। यहां पर पार्किंग के दोनों तरफ के हिस्से वाहनों से भरे रहते हैं।

    शुल्क महंगा होने से अब यात्रियों के जेब पर असर पड़ेगा। यात्री राजेश व पंकज ने कहा कि पहले छह घंटे से 16 घंटे तक एक ही दर 30 रुपये थी,इसलिए घर से कार लेकर आ जाते थे। अब इसका विकल्प तलाशना पड़ेगा क्योंकि ट्रेन का शुल्क भी महंगा है।