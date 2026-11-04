नमो भारत से मेरठ वालों की दिल्ली में दीपावली शॉपिंग हुई 'Superfast'! रोजाना सवा लाख पार हुआ यात्रियों का आंकड़ा

जागरण संवाददाता, मेरठ। दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। घरों में सजावट से लेकर कपड़े, इलेक्ट्रानिक सामान और उपहारों की खरीदारी के लिए लोग बाजारों का रुख कर रहे हैं। वहीं मेरठ और आसपास के शहरों में रहने वाले लोग भी त्योहारी खरीदारी के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं।

मेरठ से दिल्ली तक दौड़ रही नमो भारत ट्रेन यात्रियों के लिए सुविधाजनक विकल्प बनकर उभर रही है। सामान्य दिनों में नमो भारत से औसतन प्रतिदिन करीब 1.10 लाख यात्री सफर करते हैं, जबकि अब यह संख्या बढ़कर लगभग 1.25 लाख के पार पहुंच गई है।