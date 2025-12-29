रिपेयरिंग की दुकान में लगी भीषण आग, मची अफरातफरी, लाखों की बाइकें और अन्य सामान जलकर राख

संवाद सूत्र, जागरण, पुरकाजी, मुजफ्फरनगर। पुरकाजी कस्बे में सुबह के समय बाइक रिपेयरिंग की दुकान में संदिग्ध परिस्थिति में आग लग गई। आग लगने से आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग से दुकान में खड़ी हुई सात बाइक व स्पेयर पार्ट का सामान जलकर राख हो गया। मुजफ्फरनगर से फायर ब्रिगेड की टीम में पहुंचकर आग पर घंटो बाद काबू पाया।

कस्बे के मुहल्ला जाटान निवासी आशु फरीदी पुत्र अय्यूब फरीदी पुराने हाईवे स्थित हलवाईयान मस्जिद के नीचे आशु सर्विस सेंटर के नाम से रिपेयरिंग की दुकान करते हैं। सोमवार की सुबह तकरीबन 5 बजे दुकान में संदिग्ध परिस्थिति में आग लग गई। दुकान में आग लगने की सूचना से अफरातफरी का माहौल बन गया और इसकी सूचना पड़ोसियों ने दुकान मालिक को देकर आज को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आज पर काबू नहीं पाया जा सका।

कुछ समय बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दुकान मालिक आशु फरीदी के मुताबिक दुकान में सात बाइक व स्पेयर पार्ट व अन्य सामान जलकर राख हो गया। जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। थाना प्रभारी जयवीर सिंह ने बताया कि आग से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। आग लगने के कारण की जांच सीसीटीवी के आधार पर जांच की जा रही है।