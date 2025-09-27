Language
    UP News : दिव्यांग युवक की घर में बेरहमी से बड़े भाई ने कर दी हत्या, फिर शव को छोड़कर मौके से हो गया फरार

    By Rahul Shyam Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 02:01 PM (IST)

    Bijnor News बिजनौर के धामपुर के पहाड़ी दरवाजा मोहल्ले में बड़े भाई ने छोटे भाई की गला घोंटकर हत्या कर दी। मृतक दिव्यांग था। विवाद के बाद रवि ने इस वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    धामपुर में युवक की हत्या के बाद जांच करती पुलिस व मोनू सैनी का फाइल फोटो।

    संवाद सहयोगी धामपुर (बिजनौर)। धामपुर नगर के मुहल्ला पहाड़ी दरवाजा में बड़े भाई ने छोटे भाई की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को घर में छोड़कर मौके से फरार हो गया। बाद में पुलिस ने आरोपित को दबोच लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुहल्ला पहाड़ी दरवाजा में 25 वर्षीय मोनू कुमार सैनी घर में कपड़ा सिलाई का कार्य करता था, वह एक पैर से दिव्यांग था। पुश्तैनी घर में ही उसका बड़ा भाई रवि सैनी दूसरी मंजिल पर रहता था, जबकि मोनू ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। वह अविवाहित था।

    स्वजन ने बताया कि शुक्रवार रात दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद बड़े भाई रवि ने मोनू का की गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपित छोटे भाई के शव को छोड़कर रात में मौके से फरार हो गया था। शनिवार सुबह घटना का पता लगा, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्वजन का कहना है कि दोनों भाइयों में अक्सर झगड़ा रहता था, आरोपित रवि अपनी पत्नी के साथ पहली मंजिल पर रहता था। शनिवार सुबह पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। सीओ अभय कुमार पांडे ने बताया कि आरोपित से पूछताछ की जा रही है।

    रिजवान को मौत के घाट उतारने वाला आरोपित मौसा गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, बिजनौर। रिजवान की हत्या के आरोपित मौसा को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके पास से चाकू बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपित को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। किरतपुर के मुहल्ला जाटान निवासी रिजवान की मंगलवार रात चाकू से वार कर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी ने पति के मौसा नजीबाबाद के मुहल्ला जाब्तागंज निवासी अनीस कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने गुरुवार रात उसे गिरफ्तार कर लिया। शहर कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र सोलंकी ने बताया कि आरोपित को जेल भेज दिया गया है।