महिला ने 60 लाख का मकान 35 लाख रुपये में बेचा और प्रेमी के साथ हो गई फरार, पति ने लगाई पुलिस से गुहार

जागरण संवाददाता, मेरठ। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र निवासी एक युवक ने पत्नी पर आधी कीमत में मकान बेचकर व घर में रखी ज्वेलरी लेकर प्रेमी संग फरार होने का आरोप लगाया है। पांच दिन से पीड़ित पत्नी की तलाश कर रहा है। मंगलवार को पीड़ित ने एसएसपी कार्यालय में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्या है पूरा मामला ? माधवपुरम निवासी कपिल ने बताया कि वर्ष 2009 में उसकी शादी रुड़की निवासी युवती से हुई थी। बताया कि नई बस्ती निवासी एक युवक उनकी माता की थैरेपी करने के लिए घर आता था। इस दौरान उसकी पत्नी की युवक से दोस्ती हो गई। वर्ष 2023 में माता की मृत्यु हो गई थी।

मकान बेचकर ज्वेलरी लेकर प्रेमी संग चली गई इसके बाद उनके पिता ने पुत्र वधु के नाम पर मकान करा दिया था। पीड़ित का आरोप है कि मकान नाम होने पर उसकी पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर गत दिनों 60 लाख कीमत के मकान को 35 लाख रुपये में बेच दिया। 19 दिसंबर को पत्नी मकान की पूरी रकम और घर में रखी छह लाख रुपये की ज्वेलरी लेकर प्रेमी संग चली गई। इसकी जानकारी उसी दिन ब्रह्मपुरी थाना पुलिस को दी गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसएसपी डा. विपिन ताडा ने थाना प्रभारी को जांच कर आदेश दिया है।