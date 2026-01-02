महिला को पार्ट टाइम जॉब का झांसा देकर साइबर ठगों ने 26.60 लाख रुपये ठगे

जागरण संवाददाता, मेरठ। रूड़की रोड की एकता नगर कालोनी निवासी एक महिला को पार्ट टाइम जाब का झांसा देकर साइबर ठगों ने 26.60 लाख रुपये ठग लिए। महिला को फंसाने के लिए साइबर ठगों ने पहले महिला को कुछ रुपया वापस किया। बाद में उसे भारी रकम करने को तैयार कर लिया।

जाल में फंसने पर महिला साइबर ठगों को रुपया देती रही। 26 लाख रुपये से ज्यादा उनके पास पहुंचने पर साइबर ठगों ने सारे अकाउंट व मोबाइल बंद कर दिए। महिला ने साइबर क्राइम थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई है।

रूड़की रोड एकतानगर निवासी एकता त्यागी ने बताया कि 8 दिसंबर 25 को उसके पास मैसेज आया। उसे पार्ट टाइम जाब का आफर दिया गया। उसे एक ग्रुप में शामिल किया गया। छोटे मूवी के टास्क दिए गए। उसे इसके बदले 150 रुपये वापस किए गए। इसके बाद उसे टेलीग्राम पर एक महिला रिया से बात कराई गई।

उसने भी उसे मूवी के टास्क दिए और पूरे होने पर तीन सौ रुपये वापस किए। इसके बाद उसे बड़े टास्क के लिए पंजीकरण कराने के नाम पर दो हजार रुपये जमा कराए गए। दिए टास्क के साथ लिंक दिया गया।

बिटकोइन में ट्रेडिंग कराई गई। उसे तीन हजार रुपये वापस किए गए। बाद में उसे बड़े टास्क के लिए सात हजार रुपये जमा करने को कहा गया। रुपया जमा होने पर एक ग्रुप में तीन लोगों के साथ जोड़ा गया। उससे तीन बाद में 2.80 लाख रुपये जमा कराए गए। उसने पोर्टल पर आय के रूप में 10.67 लाख रुपये प्रदर्शित किए गए।

उसने रुपया वापस करने का प्रयास किया तो गलती प्रक्रिया अपनाने की बात कहकर खाता फ्रीज कर दिया गया। जमा राशि का आधी रकम 5.32 लाख रुपये जमा करने को कहा गया। 20 दिसंबर को उसने उधार लेकर रुपया जमा कर दिया।