    हापुड़ अड्डे पर स्विफ्ट कार की टक्कर से युवती घायल, पैर टूटने पर हुआ हंगामा

    By Lokesh Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 08:15 PM (IST)

    मेरठ के हापुड़ अड्डे पर एक युवती को तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने टक्कर मार दी, जिससे उसका एक पैर टूट गया। चालक कार लेकर फरार हो गया। युवती के भाई ने लिसा ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मेरठ। हापुड् अड्डे पर सामान लेने जा रही एक युवती को तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने टक्कर मार दी। इसमें युवती का एक पैर टूट गया। आरोपित चालक कार लेकर फरार हो गया। थाना लिसाड़ी गेट पर युवती के भाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई है।

    लिसाड़ी गेट के श्यामनगर निवासी मुबशीर ने बताया कि उसकी बहन नाजिया 10 बजे किसी काम से हापुड अड्डा गई थी। वह पैदल घर वापस आ रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार स्विफ्ट कार आई। उसने नाजिया को पीछे से टक्कर मार दी। इसमें उसका एक पैर टूट गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गई।

    दुर्घटना के बाद आरोपित चालक कार समेत फरार हो गया। आसपास के लोगों ने नाजिया को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की। इसमें कार का नंबर पता चलने पर उन्होंने फुटेज कब्जे में ले ली। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित चालक व कार की तलाश शुरू कर दी है।

    शापिंग करने गई किशोरी लापता
    मेरठ : कोतवाली की आफताब गली निवासी शहजाद ने बताया कि उसकी बेटी भाभी व बहन के साथ भगत सिंह मार्केट पर शापिंग को गई थी। इसी दौरान वह लापता हो गई। आफताब ने फरमान निवासी फातिमा मस्जिद पर बेटी को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया। शहर कोतवाली में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

    दुकानदार पर लगाया मारपीट का आरोप
    मेरठ : लोहियानगर निवासी राफाक ने बताया कि वह भाई सलमान के साथ बच्चों की साइकिल खरीदने घंटाघर पर गया था। रोजी बैगल स्टोर से वह साइकिल खरीद रहा था। साइकिल के रेट कम करने को लेकर उसकी दुकान मालिक से बहस हो गई। आरोप है दुकान मालिक ने एक अन्य युवक के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया। प्लास मारकर दोनों भाइयों को घायल कर दिया। थाना देहली गेट पर राफाक ने रिपोर्ट दर्ज कराई है।