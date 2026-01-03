हापुड़ अड्डे पर स्विफ्ट कार की टक्कर से युवती घायल, पैर टूटने पर हुआ हंगामा

जागरण संवाददाता, मेरठ। हापुड् अड्डे पर सामान लेने जा रही एक युवती को तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने टक्कर मार दी। इसमें युवती का एक पैर टूट गया। आरोपित चालक कार लेकर फरार हो गया। थाना लिसाड़ी गेट पर युवती के भाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई है।

लिसाड़ी गेट के श्यामनगर निवासी मुबशीर ने बताया कि उसकी बहन नाजिया 10 बजे किसी काम से हापुड अड्डा गई थी। वह पैदल घर वापस आ रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार स्विफ्ट कार आई। उसने नाजिया को पीछे से टक्कर मार दी। इसमें उसका एक पैर टूट गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गई।

दुर्घटना के बाद आरोपित चालक कार समेत फरार हो गया। आसपास के लोगों ने नाजिया को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की। इसमें कार का नंबर पता चलने पर उन्होंने फुटेज कब्जे में ले ली। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित चालक व कार की तलाश शुरू कर दी है।

शापिंग करने गई किशोरी लापता

मेरठ : कोतवाली की आफताब गली निवासी शहजाद ने बताया कि उसकी बेटी भाभी व बहन के साथ भगत सिंह मार्केट पर शापिंग को गई थी। इसी दौरान वह लापता हो गई। आफताब ने फरमान निवासी फातिमा मस्जिद पर बेटी को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया। शहर कोतवाली में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।