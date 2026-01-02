मेरठ में पड़ोसी ने महिला को पीटा, सरिया से हमला कर किया घायल
मोदीपुरम के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के पावली खुर्द में एक पड़ोसी युवक ने महिला कुसुम और उसकी बहन डोली पर सरिया से हमला कर दिया। इस हमले में कुसुम गंभीर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मोदीपुरम। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के पावली खुर्द में पड़ोसी युवक ने पड़ोस की रहने वाली महिला के साथ मारपीट करते हुए सरिया से हमला कर दिया। जिसमें महिला वे उसकी पुत्री घायल हो गए। सूचना पर पहुंची ने घटना की जानकारी ली।
पावली खुर्द निवासी युवक सुम्मारी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसके पड़ाेस का रहने वाले युवक ने उसकी पत्नी कुसुम के साथ मारपीट करते हुए उसके ऊपर सरिया से हमला बोल दिया। जिससे वह गंभीर रुप से घायल हो गई।
बीच-बचाव में आई बहन डोली के साथ भी मारपीट की। जिसके बाद आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली। कंकरखेड़ा इंस्पेक्टर विनय कुमार का कहना है कि महिला की तहरीर के आधार पर आरोपित की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे है। जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।