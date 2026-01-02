मेरठ में पड़ोसी ने महिला को पीटा, सरिया से हमला कर किया घायल

जागरण संवाददाता, मोदीपुरम। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के पावली खुर्द में पड़ोसी युवक ने पड़ोस की रहने वाली महिला के साथ मारपीट करते हुए सरिया से हमला कर दिया। जिसमें महिला वे उसकी पुत्री घायल हो गए। सूचना पर पहुंची ने घटना की जानकारी ली।

पावली खुर्द निवासी युवक सुम्मारी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसके पड़ाेस का रहने वाले युवक ने उसकी पत्नी कुसुम के साथ मारपीट करते हुए उसके ऊपर सरिया से हमला बोल दिया। जिससे वह गंभीर रुप से घायल हो गई।