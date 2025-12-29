कड़ाके की ठंड और कोहरे के प्रकोप में वेस्ट यूपी, मेरठ में कई ट्रेनें लेट, इस तारीख तक बदलाव के आसार नहीं
जागरण संवाददाता, मेरठ। मेरठ और आसपास के जिलों सहित ठंड और कोहरे का प्रकोप बना हुआ है। मेरठ और सहारनपुर मंडल के जिलों में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। कोहरे की चादर पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी जकड़े हुए है।
मेरठ आने वाली ट्रेन विलंब से संचालित हो रही है। सोमवार को संगम एक्सप्रेस के पौने सात घंटा विलंब से दोपहर करीब 12:45 बजे पहुंची। गोल्डन टेंपल दो घंटा विलंबित रही। बीती रात शहर के अंदरूनी इलाकों में भी घना कोहरा देखा गया। 31 दिसंबर तक मौसम में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है।
समूचा पश्चिमी उत्तर प्रदेश कड़ाके की ठंड और कोहरे के प्रकोप में है। मेरठ और सहारनपुर मंडल के जिलों में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। एक्यूआइ भी 300 के आसपास दर्ज किया गया। ठंड को देखते हुए सभी जिलों में प्रशासन ने स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है।
घने कोहरे की वजह से रेल और सड़क यातायात प्रभावित है। नौचंदी एक्सप्रेस समेत कई प्रमुख ट्रेनें घंटों लेट रहीं। इंतजार में यात्री स्टेशन पर ठिठुरते नजर आए। मौसम विभाग ने नए साल के पहले दिन यानी एक जनवरी को बरसात की संभावना व्यक्त की है। मेरठ में पिछले पांच दिन से न्यूनतम तापमान छह-सात डिग्री के आसपास बना हुआ है।
रविवार को न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह घना कोहरा देखा गया। ठंड के साथ-साथ प्रदूषण का प्रकोप भी बना हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के मौसम केंद्र के प्रभारी डा. यूपी शाही ने बताया कि 31 दिसंबर तक कोहरे की घनी परत छायी रहेगी। एक जनवरी से मौसम में बदलाव के संकेत है। बारिश के साथ नए साल का स्वागत हो सकता है।
अन्य जिलों का हाल
रविवार को बागपत भी दिनभर ठंड से ठिठुरता रहा। वातावरण में धुंध बनी रही। दोपहर में थोड़ी देर के लिए धूप निकली। किशनपुर बराल में कोहरे की वजह से एक व्यक्ति की वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। बुलंदशहर में दिनभर धूप के दर्शन नहीं हुए.
बिजनौर में कोहरे और शीतलहर का कब्जा रहा। सहारनपुर में पारा तेजी से नीचे की ओर लुढ़क रहा है। न्यूनतम तापमान 5.0 डिग्री और अधिकतम 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
शामली में घने कोहरे से रविवार सुबह दृश्यता 10 मीटर के करीब रही। मुजफ्फरनगर में लोग दिनभर ठंड में ठिठुरते रहे। सड़कों पर घने कोहरे ने भी परेशान किया।
