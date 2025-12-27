लगातार दूसरे दिन UP में सबसे ठंडा रहा मेरठ, Air Quality खराब, सूबे का 5वां सबसे प्रदूषित शहर

जागरण संवाददाता, मेरठ। ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी है। शुक्रवार को सुबह के समय कोहरा छाया रहा। उधर, रात में ठंड जोरों पर रही। लगातार दूसरे दिन मेरठ प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। चित्रकूट और मेरठ दोनों जगहों का न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया है। हवा न चलने से शुक्रवार को वायु गुणवत्ता खराब होती नजर आई। मेरठ प्रदेश का पांचवां सबसे प्रदूषित शहर रहा है।

दरअसल, दो दिन से अलसुबह से ही कोहरा छा जाता है। धूप देर से निकल रही है। शुक्रवार को भी यही हाल रहा। गुरुवार की रात लगभग साढ़े तीन बजे बेगमपुल, माल रोड, हापुड़ रोड जैसे खुले इलाकों में दृश्यता एक मीटर से भी कम रही। सड़कों पर चल रहे वाहन रेंग-रेंगकर आगे बढ़ रहे थे।

मौसम विभाग ने शुक्रवार को सुबह सात बजे दृश्यता 25 मीटर दर्ज की गई। शहर के कई इलाकों में घना कोहरा देखा गया। सवा 12 बजे मौसम साफ हुआ और सूर्यदेव के दर्शन हुए। अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड हुआ है। पिछले दो तीन दिन से चल रही उत्तर पश्चिमी और पूर्वी हवाएं थम गई हैं, जिससे गुरुवार को रात नौ बजे से वायु गुणवत्ता खराब होनी शुरू हो गई।