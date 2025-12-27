लगातार दूसरे दिन UP में सबसे ठंडा रहा मेरठ, Air Quality खराब, सूबे का 5वां सबसे प्रदूषित शहर
Meerut weather Update : शुक्रवार को मेरठ लगातार दूसरे दिन उत्तर प्रदेश में सबसे ठंडा रहा, न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह घना क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी है। शुक्रवार को सुबह के समय कोहरा छाया रहा। उधर, रात में ठंड जोरों पर रही। लगातार दूसरे दिन मेरठ प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। चित्रकूट और मेरठ दोनों जगहों का न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया है। हवा न चलने से शुक्रवार को वायु गुणवत्ता खराब होती नजर आई। मेरठ प्रदेश का पांचवां सबसे प्रदूषित शहर रहा है।
दरअसल, दो दिन से अलसुबह से ही कोहरा छा जाता है। धूप देर से निकल रही है। शुक्रवार को भी यही हाल रहा। गुरुवार की रात लगभग साढ़े तीन बजे बेगमपुल, माल रोड, हापुड़ रोड जैसे खुले इलाकों में दृश्यता एक मीटर से भी कम रही। सड़कों पर चल रहे वाहन रेंग-रेंगकर आगे बढ़ रहे थे।
मौसम विभाग ने शुक्रवार को सुबह सात बजे दृश्यता 25 मीटर दर्ज की गई। शहर के कई इलाकों में घना कोहरा देखा गया। सवा 12 बजे मौसम साफ हुआ और सूर्यदेव के दर्शन हुए। अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड हुआ है। पिछले दो तीन दिन से चल रही उत्तर पश्चिमी और पूर्वी हवाएं थम गई हैं, जिससे गुरुवार को रात नौ बजे से वायु गुणवत्ता खराब होनी शुरू हो गई।
पल्लवपुरम और जयभीम नगर में पीएम 2.5 की मात्रा 400 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर से अधिक रही। शुक्रवार को शाम छह उक्त दोनो मानीटरिंग स्टेशनों पर एक्यूआइ 358 रहा। प्रदूषित हवा लोगों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डाल रही है।
अलग-अलग शहरों में शुक्रवार शाम चार बजे का वायु गुणवत्ता सूचकांक
- ग्रेटर नोएडा 394
- गाजियाबाद 382
- नोएडा 376
- बागपत 339
- मेरठ 330
- हापुड़ 328
