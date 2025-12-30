कोहरे और ठंड का प्रकोप जारी, मेरठ रहा UP का चौथा सबसे प्रदूषित शहर , ट्रेनों का संचालन 'बेपटरी', रुला रही बिजली

जागरण संवाददाता, मेरठ। जनपद में लगातार कोहरे और ठंड का प्रकोप बना हुआ है। सोमवार को भी सुबह के समय कोहरा छाया रहा और सूर्यदेव ने दोपहर में दर्शन दिए। अधिकतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस बना रहा, यह सामान्य से चार डिग्री कम था। 16 डिग्री से कम तापमान होने पर कोल्ड-डे की स्थिति बनती है। न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोहरे और प्रदूषण की ऐसी चादर छाई कि मेरठ प्रदेश का चौथा सबसे प्रदूषित शहर रहा। धूप निष्प्रभावी साबित हो रही है। गर्म कपड़ों से लैस होने के बावजूद ठिठुरन कम नहीं हो रही है। वहीं, कई ट्रेनें लेट रहीं, जबकि सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए।

रात आठ बजे छाई स्माग शाम होते ही प्रदूषक कणों की सघनता वातावरण में बढ़ रही है। सोमवार को शाम चार बजे के बाद पल्लवपुरम में पीएम 2.5 की मात्रा 400 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक पर पहुंच गई। दोपहर एक बजे यह 300 के आसपास थी। जयभीम नगर में भी यही हाल रहा। रात नौ बजे एक्यूआइ 332 था और पीएम 2.5 की मात्रा 443 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर थी। दिल्ली रोड पर शाप्रिक्स माल के पास रात नौ बजे दृश्यता करीब 25 मीटर रही। बिजली बंबा बाईपास और बुढ़ाना गेट से इंदिरा चौक की ओर वाहन रेंगते नजर आए। देर रात करनाल हाईवे, रुड़की रोड पर दृश्यता शून्य होती नजर आई। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के मौसम केंद्र के प्रभारी डा. यूपी शाही ने बताया कि फिलहाल कोहरे और ठंड से राहत की संभावना नहीं है। एक जनवरी से मौसम में बदलाव होगा। बरसात हो सकती है।

संगम एक्सप्रेस साढ़े छह घंटे विलंब से आई कोहरे के चलते वाहनों और ट्रेनों की रफ्तार थम गई। ट्रेनों के विलंबित होने से सफर कर रहे यात्रियों का बुरा हाल है। महिलाओं और बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। कोहरे की चादर पूर्व से पश्चिम उप्र तक फैली हुई है। सोमवार को संगम एक्सप्रेस साढ़े छह घंटे विलंब से दोपहर पौने एक बजे सिटी स्टेशन आई। कोहरे के कारण हाथरस और अलीगढ़ के बीच ट्रेन ने 30 किमी की दूरी दो घंटे में तय की। शालीमार एक्सप्रेस और गोल्डन टेंपल दो घंटे विलंबित रहीं। उत्कल एक्सप्रेस पौने छह घंटे विलंब से रात पौने नौ बजे सिटी स्टेशन पहुंची। लंबी दूरी की ही नहीं, लोकल रूटों की ट्रेनें भी विलंबित हो रही हैं। दिल्ली जालंधर एक्सप्रेस छह घंटे, शटल सवा घंटे विलंबित रही।