    कोहरे और ठंड का प्रकोप जारी, मेरठ रहा UP का चौथा सबसे प्रदूषित शहर , ट्रेनों का संचालन 'बेपटरी', रुला रही बिजली

    By Om Bajpai Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 12:47 PM (IST)

    मेरठ पौड़ी हाईवे पर कोहरे के बीच टोल के पास से गुजरता ट्रक। जागरण 

    जागरण संवाददाता, मेरठ। जनपद में लगातार कोहरे और ठंड का प्रकोप बना हुआ है। सोमवार को भी सुबह के समय कोहरा छाया रहा और सूर्यदेव ने दोपहर में दर्शन दिए। अधिकतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस बना रहा, यह सामान्य से चार डिग्री कम था। 16 डिग्री से कम तापमान होने पर कोल्ड-डे की स्थिति बनती है। न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोहरे और प्रदूषण की ऐसी चादर छाई कि मेरठ प्रदेश का चौथा सबसे प्रदूषित शहर रहा। धूप निष्प्रभावी साबित हो रही है। गर्म कपड़ों से लैस होने के बावजूद ठिठुरन कम नहीं हो रही है। वहीं, कई ट्रेनें लेट रहीं, जबकि सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए।

    रात आठ बजे छाई स्माग

    शाम होते ही प्रदूषक कणों की सघनता वातावरण में बढ़ रही है। सोमवार को शाम चार बजे के बाद पल्लवपुरम में पीएम 2.5 की मात्रा 400 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक पर पहुंच गई। दोपहर एक बजे यह 300 के आसपास थी। जयभीम नगर में भी यही हाल रहा। रात नौ बजे एक्यूआइ 332 था और पीएम 2.5 की मात्रा 443 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर थी। दिल्ली रोड पर शाप्रिक्स माल के पास रात नौ बजे दृश्यता करीब 25 मीटर रही। बिजली बंबा बाईपास और बुढ़ाना गेट से इंदिरा चौक की ओर वाहन रेंगते नजर आए। देर रात करनाल हाईवे, रुड़की रोड पर दृश्यता शून्य होती नजर आई। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के मौसम केंद्र के प्रभारी डा. यूपी शाही ने बताया कि फिलहाल कोहरे और ठंड से राहत की संभावना नहीं है। एक जनवरी से मौसम में बदलाव होगा। बरसात हो सकती है।

    संगम एक्सप्रेस साढ़े छह घंटे विलंब से आई

    कोहरे के चलते वाहनों और ट्रेनों की रफ्तार थम गई। ट्रेनों के विलंबित होने से सफर कर रहे यात्रियों का बुरा हाल है। महिलाओं और बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। कोहरे की चादर पूर्व से पश्चिम उप्र तक फैली हुई है। सोमवार को संगम एक्सप्रेस साढ़े छह घंटे विलंब से दोपहर पौने एक बजे सिटी स्टेशन आई। कोहरे के कारण हाथरस और अलीगढ़ के बीच ट्रेन ने 30 किमी की दूरी दो घंटे में तय की। शालीमार एक्सप्रेस और गोल्डन टेंपल दो घंटे विलंबित रहीं। उत्कल एक्सप्रेस पौने छह घंटे विलंब से रात पौने नौ बजे सिटी स्टेशन पहुंची। लंबी दूरी की ही नहीं, लोकल रूटों की ट्रेनें भी विलंबित हो रही हैं। दिल्ली जालंधर एक्सप्रेस छह घंटे, शटल सवा घंटे विलंबित रही।

    कोहरा और सर्द रातों में रुला रही बिजली
    कोहरे और सर्दी में जहां लोगों मौसम की मार झेल रहे हैं वहीं घर में बिजली नहीं होने से परेशानी और बढ़ गई है। सोमवार को पांडव नगर में शाम से लो वोल्टेज की समस्या रही। लोग अंधेर में बैठे रहे। बुजुर्ग और छोटे बच्चों वाले परिवार में इस समय हीटर के सहारे ठंड से निजात मिल रही है। पानी को हाथ लगाते ऊंगलियां सुन्न हो रही हैं। पांडव नगर विकास समिति के अध्यक्ष महेश चंद शर्मा ने बताया कि शाम साढे सात बजे से रात 10 बजे लो वोल्टेज की समस्या बनी रही।
    उपखंड अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक पोल पर चेकिंग कराई गई लेकिन फाल्ट नहीं मिला। कोहरे के चलते फाल्ट का पता लगाने में दिक्कत हो रही है। अब उपकेंद्र पर मशीनों की चेकिंग कराई जा रही है। वहीं शास्त्रीनगर डी ब्लाक में अशोक पार्क और आसपास के इलाके में दिन में पांच से छह घंटा बिजली नहीं रही। न्यू सूरजकुंड उपकेंद्र से जुड़े फूलबाग में पिछले दो दिन बिजली आपूर्ति हिचकोले ले रही है। दिन में कई कई कट लग रहे हैं।