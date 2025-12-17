Meerut Weather Update: उत्तरी हवा चलने से मौसम में आया बदलाव, घने कोहरे से मिली राहत; प्रदूषण की स्थिति में हुआ सुधार

जागरण संवाददाता, मेरठ। ठंडी हवा चलने से मंगलवार को मौसम में बदलाव आया है। कोहरे के साथ प्रदूषण की स्थिति में भी आंशिक सुधार हुआ है। प्रदूषित शहरों की सूची में मेरठ प्रदेश में छठे नंबर पर रहा। पिछले कई दिनों से मेरठ प्रदेश के प्रथम पांच सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल था। हालांकि यहां एक्यूआई अभी भी खराब की स्थिति में ही बना हुआ है। वहीं दिसंबर में इस बार पहली बार न्यूनतम तापमान 10 डिग्री या उससे अधिक दर्ज किया गया। एक्यूआई भी 300 से कम 281 रहा।

मंगलवार को सुबह ठंडी हवा चलने से लोग ठिठुरते नजर आए। दोपहर में चटख धूप राहत का अहसास कराती रही। न्यूनतम तापमान 10.4 और अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री दर्ज किया गया। सोमवार रात दो घने कोहरे के पैच अस्तित्व में आए थे। एक पाकिस्तान के मुल्तान से होता हुआ राजस्थान श्रीगंगानगर इलाके तक फैला था।

दूसरा उत्तर प्रदेश के इलाके में था। यह फर्रुखाबाद से पश्चिमी यूपी के आगरा तक सिमटा हुआ था। मेरठ में भी सोमवार की रात में कोहरा देखा गया, लेकिन देर रात 11 बजे के बाद छह से आठ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा ने कोहरे की परत को कमजोर कर दिया।

पल्लवपुरम में पीएम 2.5 की मात्रा जो 12 बजे 407 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर थी, वह रात दो बजे 340 पर आ गई। मंगलवार को रात नौ बजे पल्लवपुरम में एक्यूआई 308 रहा। जय भीमनगर में यह 289, गंगानगर में 189 रहा। यह दर्शाता है कि प्रदूषण की स्थिति पिछले दिनों की तुलना में सुधरी है।

फिलहाल लोगों को रात में अति आवश्यक न हो तो लंबी दूरी के सफर से बचना चाहिए। दिन में मौसम साफ रहेगा। आबू लेन और सदर बाजार में मंगलवार को रात सात बजे तक तो चहल-पहल नजर आई। इसके बाद कुछ ही लोग दिखाई दिए। आबू लेन व्यापार संघ के महामंत्री सरदार राजवीर सिंह ने बताया कि ठंड के चलते रात आठ बजे के बाद बाजार में फुटफाल कम हो जाता है।