    मेरठ दक्षिण से सिवालखास तक... 6 जनवरी से जारी होंगे SIR के नोटिस, 269 अफसरों की हो गई तैनाती

    By Anuj Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 04:46 PM (IST)

    मेरठ में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 2.84 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे, जिन्होंने 2003 की सूची का विवरण नहीं दिया। भारत न ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मेरठ। विधानसभा की मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत गणना प्रपत्रों में वर्ष 2003 की मतदाता सूची का विवरण उपलब्ध न कराने वाले 2.84 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी करके उनसे दस्तावेज मांगे जाएंगे। इन नोटिसों की सुनवाई के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने मेरठ जनपद की सात विधानसभा क्षेत्रों के लिए 269 अधिकारियों को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) घोषित किया है। इनमें से प्रत्येक एईआरओ रोजाना 100 नोटिसों की सुनवाई करेगा। यानि रोजाना जनपद में 26,900 नोटिसों की सुनवाई होगी।

    जनपद की सभी सात विधानसभा क्षेत्रों में वर्तमान में कुल 26,99,820 मतदाता हैं। एसआइआर अभियान के दौरान इन सभी को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराए गए। इनमें से केवल 20.19 लाख मतदाताओं के ही गणना प्रपत्र भरकर वापस मिले। इनमें से भी 17,45,723 मतदाताओं के गणना प्रपत्र ही वर्ष 2003 की मतदाता सूची से सत्यापित हो सके हैं।

    2,84,736 मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने अपने गणना प्रपत्रों में वर्ष 2003 की मतदाता सूची का विवरण उपलब्ध नहीं कराया है। चुनाव आयोग ने इन सभी के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल तो कराए हैं लेकिन इन्हें नोटिस भेजकर वर्ष 2003 के मतदाता सूची के विवरण के स्थान पर अन्य दस्तावेज की मांग की जाएगी। इन नोटिसों के जवाब में मतदाताओं को अपने और अपने माता रिता के जन्म स्थान और जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।

    एईआरओ करेंगे सुनवाई

    भारत निर्वाचन आयोग ने इन नोटिसों की सुनवाई के लिए जनपद की सात विधानसभा क्षेत्रों में कुल 269 सहायक मतदाता रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की तैनाती की है। इन सभी के नाम की विधानसभावार सूची आयोग ने जारी भी कर दी है। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक 6 जनवरी को विधानसभा क्षेत्रों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी।

    इसी तिथि ने इन 2.84 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे। इन नोटिसों के जवाब मिलने पर उनकी सुनवाई होगी। प्रत्येक अधिकारी को रोजाना 100 नोटिसों पर सुनवाई करनी है। यानि रोजाना जनपद में 26,900 नोटिसों का निस्तारण होगा। जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में इस सुनवाई के लिए स्थान की तलाश की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सुनवाई ऐसे स्थानों पर कराई जाएगी जहां पहुंचना मतदाताओं के लिए आसान हो।

    नए मतदाता करें आनलाइन फार्म 06 में आवेदन

    एक जनवरी 2026 तक 18 साल आयु पूरी करने वाले युवा नए मतदाता के रूप में अपना नाम सूची में शामिल कराने का आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन आनलाइन किया जा सकता है। 6 जनवरी को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद इस फार्म को भरकर बीएलओ को उपलब्ध कराना होगा। नई व्यवस्था के मुताबिक फार्म 06 के साथ घोषणापत्र और अपने माता-पिता अथवा दादा-दादी का वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज नाम का विवरण भी उपलब्ध कराना होगा।

    विधानसभा क्षेत्रवार एईआरओ की संख्या

    • मेरठ दक्षिण----70
    • मेरठ शहर----25
    • मेरठ कैंट----64
    • किठौर----36
    • हस्तिनापुर---24
    • सरधना----22
    • सिवालखास----28

    कुल ------269

    एसआइआर अभियान के तहत नोटिसों की सुनवाई के लिए आयोग ने एईआरओ के नामों की घोषणा कर दी है। अब प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सुनवाई के लिए स्थानों को चिह्नित किया जा रहा है। 6 जनवरी को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। -डा. वी के सिंह, जिलाधिकारी